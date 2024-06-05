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На Кубань идет ливневый шторм с грозой

На Кубань идет ливневый шторм с грозой - РИА Новости Крым, 05.06.2024

На Кубань идет ливневый шторм с грозой

Сильный дождь и усиление ветра ожидают на Кубани в течение двух дней. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T14:57

2024-06-05T14:57

2024-06-05T14:57

штормовое предупреждение

краснодарский край

погода

кубань

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Сильный дождь и усиление ветра ожидают на Кубани в течение двух дней. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.Также, по информации Центр мониторинга и прогнозирования ЧС, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Апшеронский районы) возможны подъемы уровней воды. Местами могут быть превышены неблагоприятные отметки.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев предупреждал, что Краснодарскому краю и ряду регионов Южного федерального округа этим летом могут угрожать паводки. Ситуация может развиваться стремительно из-за особенностей рельефа и обильных осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:В степном Крыму засуха – что будет с урожаемВыплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение ПутинаПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, кубань, новости, безопасность