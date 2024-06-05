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На Кубань идет ливневый шторм с грозой - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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На Кубань идет ливневый шторм с грозой
На Кубань идет ливневый шторм с грозой - РИА Новости Крым, 05.06.2024
На Кубань идет ливневый шторм с грозой
Сильный дождь и усиление ветра ожидают на Кубани в течение двух дней. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:57
2024-06-05T14:57
штормовое предупреждение
краснодарский край
погода
кубань
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Сильный дождь и усиление ветра ожидают на Кубани в течение двух дней. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.Также, по информации Центр мониторинга и прогнозирования ЧС, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Апшеронский районы) возможны подъемы уровней воды. Местами могут быть превышены неблагоприятные отметки.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев предупреждал, что Краснодарскому краю и ряду регионов Южного федерального округа этим летом могут угрожать паводки. Ситуация может развиваться стремительно из-за особенностей рельефа и обильных осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:В степном Крыму засуха – что будет с урожаемВыплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение ПутинаПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
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штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, кубань, новости, безопасность
На Кубань идет ливневый шторм с грозой

Сильный ливень с грозой и шквалистый ветер обрушатся на юг и восток Краснодарского края

14:57 05.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЛетний ливень
Летний ливень - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Сильный дождь и усиление ветра ожидают на Кубани в течение двух дней. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.
"В течение суток 6 и 7 июня местами в южной и восточной половинах края (исключая Черноморское побережье) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - говорится в сообщении.
Также, по информации Центр мониторинга и прогнозирования ЧС, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Апшеронский районы) возможны подъемы уровней воды. Местами могут быть превышены неблагоприятные отметки.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев предупреждал, что Краснодарскому краю и ряду регионов Южного федерального округа этим летом могут угрожать паводки. Ситуация может развиваться стремительно из-за особенностей рельефа и обильных осадков.
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Штормовое предупреждениеКраснодарский крайПогодаКубаньНовостиБезопасность
 
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