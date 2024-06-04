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В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей

В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей

В Севастополе компенсационных выплат в качестве возмещения ущерба от обстрелов ВСУ ожидают около 60 человек, сумма выплат превысит 3,1 млн рублей. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T19:44

2024-06-04T19:44

2024-06-04T19:44

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе компенсационных выплат в качестве возмещения ущерба от обстрелов ВСУ ожидают около 60 человек, сумма выплат превысит 3,1 млн рублей. Об этом в ходе обсуждения выделения средств на заседании правительства сообщила директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина, ее словам приводит пресс-служба.По словам Сулягиной, для оказания финансовой помощи людям, чье имущество пострадало во время украинских обстрелов, необходимо более 3,1 млн рублей.Из заявления главы профильного департамента следует, что в 16 случаях людям компенсируют утрату недвижимого имущества. Еще семь человек получат средства в связи с повреждениями автомобилей.Также, по словам Сулягиной, выплата компенсации потребуется еще 35 владельцам пострадавшего имущества, на что необходимо дополнительно 975 тысяч рублей. Соответствующее решение уже принято специальной комиссией по оценке ущерба, добавила она.В правительстве отметили, что севастопольцы еще приносят документы для назначения выплат и специалисты рассматривают их по мере поступления.Ранее сообщалось, что правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 млн рублей на выплату компенсаций жителям города, имущество которых пострадало в результате массированного обстрела ВСУ 24 марта. Тогда погиб один человек, еще четверо пострадали. В районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, также повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт. Уже на следующий день губернатор сообщил о регистрации более 140 заявок о повреждении домов. Еще днем позже стало известно, что повреждения в результате атаки получили свыше 120 жилых и административных зданий города. Читайте также на РИА Новости Крым: Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесовИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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