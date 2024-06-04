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На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра

На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра - РИА Новости Крым, 04.06.2024

На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра

Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T21:01

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происшествия

николай лукашенко

ялта

алушта

симферополь

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.В минтрансе РК просят быть предельно внимательными при проезде на данном участке и соблюдать требования Правил дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуПодпорная стена обрушилась на дорогу в ЯлтеМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня

ялта

алушта

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, николай лукашенко, ялта, алушта, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма