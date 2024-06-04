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На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра - РИА Новости Крым, 04.06.2024
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:01
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происшествия
николай лукашенко
ялта
алушта
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.В минтрансе РК просят быть предельно внимательными при проезде на данном участке и соблюдать требования Правил дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуПодпорная стена обрушилась на дорогу в ЯлтеМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
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РИА Новости Крым
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происшествия, николай лукашенко, ялта, алушта, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра

Разрушение на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалось из-за грунтовых вод

21:01 04.06.2024 (обновлено: 21:02 04.06.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоРазрушение на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалось из-за грунтовых вод
Разрушение на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалось из-за грунтовых вод
© Telegram Николай Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В ходе объездов автомобильных дорог выявлено разрушение основания дорожной одежды из-за грунтовых вод на 169 км дороги Симферополь – Алушта – Ялта. В настоящее время разрушение локализовано", – написал он в Telegram-канале.

В минтрансе РК просят быть предельно внимательными при проезде на данном участке и соблюдать требования Правил дорожного движения.
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ПроисшествияНиколай ЛукашенкоЯлтаАлуштаСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуНовости Крыма
 
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