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На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра - РИА Новости Крым, 04.06.2024
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:01
2024-06-04T21:01
2024-06-04T21:02
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Разрушение выявлено на одной из дорог Крыма из-за грунтовых вод. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.В минтрансе РК просят быть предельно внимательными при проезде на данном участке и соблюдать требования Правил дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуПодпорная стена обрушилась на дорогу в ЯлтеМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
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происшествия, николай лукашенко, ялта, алушта, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
Разрушение на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалось из-за грунтовых вод
21:01 04.06.2024 (обновлено: 21:02 04.06.2024)