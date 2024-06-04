https://crimea.ria.ru/20240604/armiya-rossii-peremalyvaet-protivnika-na-kharkovskom-napravlenii-i-v-dnr-1137838393.html

Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР

Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР

Подразделения российских войск продолжают выдавливать противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки ВСУ предприняли девять безуспешных попыток... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:45

2024-06-04T13:45

2024-06-04T13:47

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_0:4:3112:1755_1920x0_80_0_0_e373ba9af1810425c7b04325e0982094.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают выдавливать противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки ВСУ предприняли девять безуспешных попыток контратаковать и потеряли 1550 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в районе Жовтневого, Липцов, Старого Салтова и Высокой Яруги Харьковской области. За сутки отражены три контратаки ВСУ. Потери противника за сутки - 105 боевиков, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", гаубица М777 производства США, а также гаубица "Д-30".Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям в районе Степовой Новоселовки и Богуславки Харьковской области. Также была отражена контратака штурмовой группы противника в районе Невского ЛНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого ДНР. Противник потерял более 470 боевиков, две БМП, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районе Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки ДНР. А также отразили пять штурмовых контратак ВСУ."Противник потерял до 370 боевиков, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, самоходку "Гвоздика", две гаубицы "Д-30" и орудие М119 производства США", – добавили в ведомстве.Подразделения группировки войск "Восток" также заняли более выгодные рубежи в районе Урожайного и Сторожевого ДНР. ВСУ потеряли до 130 боевиков и технику.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино и Лобкового Запорожской области.Потери противника на данном направлении составили до 75 боевиков, две гаубицы М777 производства США, гаубица "Д-20", гаубица "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, харьковская область, донецкая народная республика (днр), инфографика