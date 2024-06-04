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Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР
Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР
Подразделения российских войск продолжают выдавливать противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки ВСУ предприняли девять безуспешных попыток... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:45
2024-06-04T13:47
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают выдавливать противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки ВСУ предприняли девять безуспешных попыток контратаковать и потеряли 1550 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в районе Жовтневого, Липцов, Старого Салтова и Высокой Яруги Харьковской области. За сутки отражены три контратаки ВСУ. Потери противника за сутки - 105 боевиков, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", гаубица М777 производства США, а также гаубица "Д-30".Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям в районе Степовой Новоселовки и Богуславки Харьковской области. Также была отражена контратака штурмовой группы противника в районе Невского ЛНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого ДНР. Противник потерял более 470 боевиков, две БМП, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районе Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки ДНР. А также отразили пять штурмовых контратак ВСУ."Противник потерял до 370 боевиков, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, самоходку "Гвоздика", две гаубицы "Д-30" и орудие М119 производства США", – добавили в ведомстве.Подразделения группировки войск "Восток" также заняли более выгодные рубежи в районе Урожайного и Сторожевого ДНР. ВСУ потеряли до 130 боевиков и технику.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино и Лобкового Запорожской области.Потери противника на данном направлении составили до 75 боевиков, две гаубицы М777 производства США, гаубица "Д-20", гаубица "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, харьковская область, донецкая народная республика (днр), инфографика
Армия России перемалывает противника на Харьковском направлении и в ДНР

На Харьковском направлении и в ДНР уничтожено 1550 украинских боевиков

13:45 04.06.2024 (обновлено: 13:47 04.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают выдавливать противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки ВСУ предприняли девять безуспешных попыток контратаковать и потеряли 1550 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в районе Жовтневого, Липцов, Старого Салтова и Высокой Яруги Харьковской области. За сутки отражены три контратаки ВСУ. Потери противника за сутки - 105 боевиков, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", гаубица М777 производства США, а также гаубица "Д-30".
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям в районе Степовой Новоселовки и Богуславки Харьковской области. Также была отражена контратака штурмовой группы противника в районе Невского ЛНР.
"Зв сутки ВСУ потеряли до 400 боевиков, три бронетранспортера, восемь автомобилей, три гаубицы "Д-20", гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", – сказано в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого ДНР. Противник потерял более 470 боевиков, две БМП, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б".
Сводка Минобороны РФ от 4.06.24Сводка Минобороны РФ от 4.06.24
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районе Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки ДНР. А также отразили пять штурмовых контратак ВСУ.
"Противник потерял до 370 боевиков, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, самоходку "Гвоздика", две гаубицы "Д-30" и орудие М119 производства США", – добавили в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Восток" также заняли более выгодные рубежи в районе Урожайного и Сторожевого ДНР. ВСУ потеряли до 130 боевиков и технику.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино и Лобкового Запорожской области.
Потери противника на данном направлении составили до 75 боевиков, две гаубицы М777 производства США, гаубица "Д-20", гаубица "Мста-Б".
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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