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Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателей

Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателей - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателей

Три раза за выходные пришлось выезжать спасателям в Крыму в горно-лесную местность на помощь туристам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Три раза за выходные пришлось выезжать спасателям в Крыму в горно-лесную местность на помощь туристам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС."1 июня в службу спасения поступила информация, что на вершине Эклизи-Бурун (Алушта) мужчина получил травму руки", - говорится в сообщении.Отдыхающему оказали первую помощь и доставили его к Ангарскому перевалу, где передали медработникам.Мужчине также была оказана первая помощь. Его доставили в поселок Лаванда и передали "скорой"."2 июня в 13.35 в чрезвычайное ведомство сообщили, что вблизи "Андрюхиной поляны" (р-н Ангарского перевала) женщина получила травму ноги", - добавляют в МЧС РК.Спасатели наложили пострадавшей на травмированную конечность шину и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе Симферополь-Ялта. От дальнейшей медпомощи женщина отказалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристам в горах Крыма трижды за выходные понадобилась помощь спасателейПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походуВ Крыму группа туристов застряла в горах

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