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Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление
Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление
Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены на Харьковское направление СВО, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T09:07
2024-06-03T09:07
харьковская область
новости сво
апты алаудинов
отряд спецназа "ахмат"
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены на Харьковское направление СВО, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.По его словам, это направление является на данный момент самым важным."Очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", - цитирует Алаудинова РИА Новости.Он отметил, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к выполнению поставленных задач, развернута сеть связиГлава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - ПутинУдары нанесены по объектам критической инфраструктуры в ХарьковеСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков
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РИА Новости Крым
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харьковская область, новости сво, апты алаудинов, отряд спецназа "ахмат", новости, вооруженные силы россии
Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили на Харьковское направление - Алаудинов

09:07 03.06.2024
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа
Бойцы чеченского спецназа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены на Харьковское направление СВО, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
По его словам, это направление является на данный момент самым важным.
"Очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", - цитирует Алаудинова РИА Новости.
Он отметил, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к выполнению поставленных задач, развернута сеть связи
"Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу", - сообщил Алаудинов.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Харьковская областьНовости СВОАпты АлаудиновОтряд спецназа "Ахмат"НовостиВооруженные силы России
 
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