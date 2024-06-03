https://crimea.ria.ru/20240603/spetsnaz-akhmat-perebrosili-na-kharkovskoe-napravlenie-1137802191.html

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены на Харьковское направление СВО, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T09:07

2024-06-03T09:07

2024-06-03T09:07

харьковская область

новости сво

апты алаудинов

отряд спецназа "ахмат"

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены на Харьковское направление СВО, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.По его словам, это направление является на данный момент самым важным."Очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", - цитирует Алаудинова РИА Новости.Он отметил, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к выполнению поставленных задач, развернута сеть связиГлава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - ПутинУдары нанесены по объектам критической инфраструктуры в ХарьковеСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости сво, апты алаудинов, отряд спецназа "ахмат", новости, вооруженные силы россии