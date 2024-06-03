https://crimea.ria.ru/20240603/rossiyskie-sily-pvo-sbili-chetyre-aviabomby-hammer-i-raketu-neptun-1137809638.html

Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"

Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"

Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T13:29

2024-06-03T13:29

2024-06-03T13:29

новости сво

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

авиабомба hammer

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым.Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожены зенитная ракета комплекса Patriot производства США, 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 67 беспилотных летательных аппаратов.За минувшую неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMSУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer