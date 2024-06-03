Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240603/rossiyskie-sily-pvo-sbili-chetyre-aviabomby-hammer-i-raketu-neptun-1137809638.html
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T13:29
2024-06-03T13:29
новости сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
авиабомба hammer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131174886_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_946d90a27dcbfccbba0a25cfa6fd0704.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым.Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожены зенитная ракета комплекса Patriot производства США, 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 67 беспилотных летательных аппаратов.За минувшую неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMSУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131174886_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_19a1969ec5f056af4cd4a36887d024ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"

Четыре бомбы Hammer и ракету "Нептун" сбили российские силы ПВО за сутки

13:29 03.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
"Сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожены зенитная ракета комплекса Patriot производства США, 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 67 беспилотных летательных аппаратов.
За минувшую неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников
Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
 
Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Авиабомба Hammer
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
13:20Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
13:15Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте
13:05Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
12:54ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
12:52Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов
12:41Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
12:18Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
12:09Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области
12:02Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма
11:57Жительница Симферополя продала украшения за купюры "Банка приколов"
11:48Где в Крыму самое теплое море
11:29Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России
11:20В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
11:18Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине
11:12Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах
10:46Смертельное ДТП на Кубани: две машины столкнулись и загорелись
10:16Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
10:04Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря
09:50Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин
Лента новостейМолния