https://crimea.ria.ru/20240603/rossiyskie-sily-pvo-sbili-chetyre-aviabomby-hammer-i-raketu-neptun-1137809638.html
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T13:29
2024-06-03T13:29
2024-06-03T13:29
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пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
авиабомба hammer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Бомбы, беспилотники и ракета уничтожены российскими военными за сутки с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости Крым.Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожены зенитная ракета комплекса Patriot производства США, 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 67 беспилотных летательных аппаратов.За минувшую неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMSУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer
Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
Четыре бомбы Hammer и ракету "Нептун" сбили российские силы ПВО за сутки