https://crimea.ria.ru/20240603/gde-v-sevastopole-v-ponedelnik-ne-budet-sveta-1137794909.html

Где в Севастополе в понедельник не будет света

Где в Севастополе в понедельник не будет света - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Где в Севастополе в понедельник не будет света

Временное отключение электричества пройдет в нескольких районах Севастополя в понедельник. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T06:38

2024-06-03T06:38

2024-06-03T06:38

севастополь

жкх

городская среда

жкх крыма и севастополя

севастопольэнерго

электросети

электричество

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Временное отключение электричества пройдет в нескольких районах Севастополя в понедельник. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора свет отключат в поселке Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93, 442, 680, 439, 445, 659, пр-д Федоровский, 4-Б, 402, ул. Летчика Денисова, 27-29, 35, 39, ул. 1 линия, 770, 35-37, 47, ул. 2 линия, 106/147, 106/142, 106/285-А, 106/, 39/9, 39-5, 106/253, 106/311-А, 10, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1, ул. Ленина, 2.Также временно прекратят подачу электричества по адресам: шоссе Генерала Моргунова, 197-А, 205-А, 155-А, 107-111, 115, ул. Командира Барабаша, 6, 5-7, 11-19, ул. Владимира Папидзе, 29, 33, ул. Летчицы Литвиновой, 59, 1801, ул. Якова Халипа, 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, пер. Шкиперский, 15, пер. 8 Воздушной армии, 6-8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731.Не будет электричества и в СТ "Сапун-гора", 1614-А, 1590, 1594-1596, 1800, 183, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731 и на улицах Кубанская, 2-26, 9-А, 1, 5-9, Танкистов, 46-48, 49-59., Зеленая, 6, 10-20, 1-15, Истомина, 2-А, 2-4, 15-А, 19/2, 1-29, Варшавская, 8, 12-30, Героев Севастополя, 70-72, 76-82, 39-47, 55-57, 54, 58-60, Полтавская, 2-28, 1-9, 13-25, Суздальская, 2-20, 1-7, 2 Бастионная, 1-15, 12-26, 19-А, 21-27.Кроме того, временно подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Кременчугский, 2-8, 1-3, ул. Синопская, 2, ул. Хрулева, 34, 13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13, ул. Туннельная, 40, ул. Карла Либкнехта, 49, 55, ул. Волынская, 24-1, 2-30, 11-21, ул. Гармаша, 90-92, 111-117, ул. Матроса Кошки, 8, ул. Островского, 73-75.Без света в понедельник будут и следующие дома: ул. Акмолинская, 2-34, 3-31, 35, ул. Кустанайская, 36, 37, ул. Прутовцев, 1-33, ул. Комсомольская, 86, 96-А, 88-96, 77-103, ул. Западная, 2-4, 1-7, ул. Пластунская,158-А,158-Б, пр. Пластунский, 2-А, 2-34, 1-29, 35, пр. Победы, 2-4, 12, ул. Актюбинская, 50-52, 47/1, 47/3, 47/4, 45-А, 43-45, СТ "Дружба", 2-14, 18-34, 40-42, 48, 56, 3-13, 19-21, 25, 31-37, 41-43, 47, 5, ул. Коли Пищенко, 20-А, ул. Инкерманская, 8, 12-16, ул. Тарутинская, 51-57.С 3 по 5 июня с 08.30 до 17.30 подачу электроэнергии приостановят на улицах: 2 линия Бомбор, 12, 42-44, Даши Севастопольской, 34, Пластунская, 100-А, 82-94, 100-102, 106-126, 67-105.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

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