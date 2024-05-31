https://crimea.ria.ru/20240531/v-kerchi-psb-postroit-basketbolnuyu-ploschadku-professionalnogo-urovnya-1137747693.html
В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня
В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня - РИА Новости Крым, 31.05.2024
В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня
В Керчи в районе набережной построят баскетбольную площадку для всех желающих приобщиться к спортивному образу жизни, сообщил журналистам председатель ПСБ Петр... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T11:40
2024-05-31T11:40
2024-05-31T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в районе набережной построят баскетбольную площадку для всех желающих приобщиться к спортивному образу жизни, сообщил журналистам председатель ПСБ Петр Фрадков.Проект "ПСБ - Детям" предполагает строительство таких площадок в различных регионах России.По словам главы банка, проект реализовывается совместно с Федерацией баскетбола России."Именно эта организация непосредственно принимает решения о соревнованиях по уличному баскетболу или баскетболу "три на три". Безотносительно соревнований, это будет инфраструктура, доступная всем желающим, 24 на 7. Все всегда открыто и пользуется огромной популярностью среди молодежи. Это является важным направлением развития детского и массового спорта, а также создания правильной современной молодежной среды и культуры", - сказал Фрадков.Он подчеркнул, что уровень качества будет такой, что на этой площадке можно будет проводить мероприятия как минимум федерального уровня.На вопрос об итогах встречи с главой Крыма Фрадков ответил, что правительство Крыма и банк договорились об увеличении точек присутствия в Крыму.Также Фрадков подчеркнул, что банк ставит одной из своих задач расширять на полуострове сеть банкоматов, которых в настоящее время более 130.В свою очередь, Аксенов в своем телеграм-канале отметил, что в ходе встречи с Фрадковым они обсудили вопросы социально-экономического развития и реализацию крупных инфраструктурных проектов в Крыму."Со своей стороны готовы оказать всевозможную помощь, так как органы власти Крыма заинтересованы в расширении сети банковских структур на территории республики", – написал Аксенов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), керчь, новости, крым, новости крыма, общество, спорт, баскетбол, сергей аксенов
В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня
В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня
11:40 31.05.2024 (обновлено: 11:52 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в районе набережной построят баскетбольную площадку для всех желающих приобщиться к спортивному образу жизни, сообщил журналистам председатель ПСБ Петр Фрадков.
Проект "ПСБ - Детям" предполагает строительство таких площадок в различных регионах России.
"Это долгосрочная программа, которая реализовывается в различных регионах. Мы решили, что в Крыму тоже обязательно должны начать реализовывать этот проект. Сегодня договорились окончательно, что этот проект будет реализован в ближайшее время", - сообщил Петр Фрадков в ходе пресс-конференции, которая прошла сразу после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
По словам главы банка, проект реализовывается совместно с Федерацией баскетбола России.
"Именно эта организация непосредственно принимает решения о соревнованиях по уличному баскетболу или баскетболу "три на три". Безотносительно соревнований, это будет инфраструктура, доступная всем желающим, 24 на 7. Все всегда открыто и пользуется огромной популярностью среди молодежи. Это является важным направлением развития детского и массового спорта, а также создания правильной современной молодежной среды и культуры", - сказал Фрадков.
Он подчеркнул, что уровень качества будет такой, что на этой площадке можно будет проводить мероприятия как минимум федерального уровня.
На вопрос об итогах встречи с главой Крыма Фрадков ответил, что правительство Крыма и банк договорились об увеличении точек присутствия в Крыму.
"Мы отдельно решили посмотреть, каким образом мы можем расширить линейку предоставляемых услуг для жителей Крыма-участников и ветеранов специальной военной операции. Нам важно, чтобы те заявки, которые поступают со стороны жителей Крыма-ветеранов специальной военной операции, были максимально быстро удовлетворены", - сказал он.
Также Фрадков подчеркнул, что банк ставит одной из своих задач расширять на полуострове сеть банкоматов, которых в настоящее время более 130.
В свою очередь, Аксенов в своем телеграм-канале отметил, что в ходе встречи с Фрадковым они обсудили вопросы социально-экономического развития и реализацию крупных инфраструктурных проектов в Крыму.
"Со своей стороны готовы оказать всевозможную помощь, так как органы власти Крыма заинтересованы в расширении сети банковских структур на территории республики", – написал Аксенов.