https://crimea.ria.ru/20240531/v-kerchi-psb-postroit-basketbolnuyu-ploschadku-professionalnogo-urovnya-1137747693.html

В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня

В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Керчи ПСБ построит баскетбольную площадку профессионального уровня

В Керчи в районе набережной построят баскетбольную площадку для всех желающих приобщиться к спортивному образу жизни, сообщил журналистам председатель ПСБ Петр... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T11:40

2024-05-31T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в районе набережной построят баскетбольную площадку для всех желающих приобщиться к спортивному образу жизни, сообщил журналистам председатель ПСБ Петр Фрадков.Проект "ПСБ - Детям" предполагает строительство таких площадок в различных регионах России.По словам главы банка, проект реализовывается совместно с Федерацией баскетбола России."Именно эта организация непосредственно принимает решения о соревнованиях по уличному баскетболу или баскетболу "три на три". Безотносительно соревнований, это будет инфраструктура, доступная всем желающим, 24 на 7. Все всегда открыто и пользуется огромной популярностью среди молодежи. Это является важным направлением развития детского и массового спорта, а также создания правильной современной молодежной среды и культуры", - сказал Фрадков.Он подчеркнул, что уровень качества будет такой, что на этой площадке можно будет проводить мероприятия как минимум федерального уровня.На вопрос об итогах встречи с главой Крыма Фрадков ответил, что правительство Крыма и банк договорились об увеличении точек присутствия в Крыму.Также Фрадков подчеркнул, что банк ставит одной из своих задач расширять на полуострове сеть банкоматов, которых в настоящее время более 130.В свою очередь, Аксенов в своем телеграм-канале отметил, что в ходе встречи с Фрадковым они обсудили вопросы социально-экономического развития и реализацию крупных инфраструктурных проектов в Крыму."Со своей стороны готовы оказать всевозможную помощь, так как органы власти Крыма заинтересованы в расширении сети банковских структур на территории республики", – написал Аксенов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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