https://crimea.ria.ru/20240531/putin-osvobodil-popova-ot-dolzhnosti-zamsekretarya-sovbeza-1137746130.html

Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза

Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза

Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T11:29

2024-05-31T11:29

2024-05-31T11:29

совет безопасности россии

владимир путин (политик)

безопасность

россия

кадровые перестановки

новости

михаил попов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с марта 2013 года. С 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Доктор военных наук. Доцент. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Жукова.Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал о главной задаче на новом посту

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности россии , владимир путин (политик), безопасность, россия, кадровые перестановки, новости, михаил попов