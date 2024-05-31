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Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза
Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза
Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T11:29
2024-05-31T11:29
совет безопасности россии
владимир путин (политик)
безопасность
россия
кадровые перестановки
новости
михаил попов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с марта 2013 года. С 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Доктор военных наук. Доцент. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Жукова.Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал о главной задаче на новом посту
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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совет безопасности россии , владимир путин (политик), безопасность, россия, кадровые перестановки, новости, михаил попов
Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза

Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ

11:29 31.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ", - говорится в документе.
© Совет Безопасности Российской ФедерацииМихаил Попов
Михаил Попов
© Совет Безопасности Российской Федерации
Михаил Попов
Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с марта 2013 года. С 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Доктор военных наук. Доцент. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Жукова.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."
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Совет безопасности РоссииВладимир Путин (политик)БезопасностьРоссияКадровые перестановкиНовостиМихаил Попов
 
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