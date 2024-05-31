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Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
Крымские историки помогают коллегам из Мариупольского краеведческого музея восстановить утраченные в ходе военных действий коллекции. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:39
2024-05-31T17:39
2024-05-31T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ - 31 мая, РИА Новости Крым. Крымские историки помогают коллегам из Мариупольского краеведческого музея восстановить утраченные в ходе военных действий коллекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин, рассказывая о целях и задачах РИО в Крыму.По его словам, крупнейшим направлением сотрудничества между крымскими и краеведческим музеями Мариуполя всегда была история греков-переселенцев, которые и основали Мариуполь.Как отметил председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, одна из самых важных задач, которая сейчас стоит перед отделения РИО юга России, противодействовать фальсификации в том числе и событий новейшей истории.Гагкуев также добавил, что в скором времени в херсонской области будет создано еще одно отделение РИО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местамДве войны в одной судьбе: Аджимушкай и МариупольМариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
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Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
Историки из Крыма помогают краеведам Мариуполя восстановить утраченные коллекции
17:39 31.05.2024 (обновлено: 17:58 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ - 31 мая, РИА Новости Крым. Крымские историки помогают коллегам из Мариупольского краеведческого музея восстановить утраченные в ходе военных действий коллекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин, рассказывая о целях и задачах РИО в Крыму.
По его словам, крупнейшим направлением сотрудничества между крымскими и краеведческим музеями Мариуполя всегда была история греков-переселенцев, которые и основали Мариуполь.
"С начала СВО и после возвращения России исторических регионов у нас появилась еще одна миссия – посильное оказание помощи и поддержки нашим коллегам, с которыми мы начинали работу еще с украинских времен. Например, Мариупольскому краеведческому музею. Сейчас одна из наших задач – помочь в сохранении и поиске того, что ими временно было утрачено", - отметил он.
Как отметил председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, одна из самых важных задач, которая сейчас стоит перед отделения РИО юга России, противодействовать фальсификации в том числе и событий новейшей истории.
"Наш долг как историков сейчас фиксировать события СВО. И о том, что происходило накануне ее начала, мы должны сохранить свидетельства, чтобы в дальнейшем рассказывать правду об этих событиях. Чтобы на основе этих экспонатов и документов можно было бы построить музейные экспозиции, то есть вести широкую историко-просветительскую работу", - сказал он.
Гагкуев также добавил, что в скором времени в херсонской области будет создано еще одно отделение РИО.
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