https://crimea.ria.ru/20240531/kak-kraevedy-iz-kryma-pomogayut-iskat-utrachennye-kollektsii-v-mariupole-1137763228.html

Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе

Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе

Крымские историки помогают коллегам из Мариупольского краеведческого музея восстановить утраченные в ходе военных действий коллекции. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T17:39

2024-05-31T17:39

2024-05-31T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ - 31 мая, РИА Новости Крым. Крымские историки помогают коллегам из Мариупольского краеведческого музея восстановить утраченные в ходе военных действий коллекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин, рассказывая о целях и задачах РИО в Крыму.По его словам, крупнейшим направлением сотрудничества между крымскими и краеведческим музеями Мариуполя всегда была история греков-переселенцев, которые и основали Мариуполь.Как отметил председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, одна из самых важных задач, которая сейчас стоит перед отделения РИО юга России, противодействовать фальсификации в том числе и событий новейшей истории.Гагкуев также добавил, что в скором времени в херсонской области будет создано еще одно отделение РИО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местамДве войны в одной судьбе: Аджимушкай и МариупольМариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"

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крым, мариуполь, новые регионы россии, история, музеи крыма, андрей мальгин, новости, новости крыма