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Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС

Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС

В выходные дни 1 и 2 июня столбики термометров в Крыму достигнут июльских показателей и "перевалят" отметку в +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T20:39

2024-05-31T20:39

2024-05-31T20:39

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В выходные дни 1 и 2 июня столбики термометров в Крыму достигнут июльских показателей и "перевалят" отметку в +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью 1 июня температурный фон составит не ниже 12 –17 градусов тепла. При этом атмосферное давление продолжит расти, а это значит, что воздух прогреется так, что в первый день лета, в субботу, днем в Симферополе будет до +28, а по Крыму +25…30 градусов, добавил специалист."А это уже заявка на превышение нормы, которая определена для июня. Нормой, напомню, является +26,5 градусов", – отметил Тишковец.В воскресенье погода станет еще более комфортной, добавил метеоролог."Антициклон, эта шапка высокого давления, будет разрастаться, причем будет подкрепляться еще своим высотным гребнем-собратом. Поэтому идеальная погода. На небе почти ни облачка. Приток солнца будет только нарастать", – отметил он.В темное время суток 2 июня температура воздуха будет +13…18 градусов, а в дневные часы столбики термометров не просто станут штурмовать отметку в +30, а в некоторых регионах даже преодолеют это значение, сказал Тишковец.В Симферополе ожидается +30, а по Крымскому полуострову +27… 32, местам до +33.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопленияПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в КрымуПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

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2024

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