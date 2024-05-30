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Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления
Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления
Штормовое предупреждение и вероятность подтоплений ожидается в Краснодарском крае. Об этом предупреждает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T16:56
2024-05-30T16:56
2024-05-30T16:57
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение и вероятность подтоплений ожидается в Краснодарском крае. Об этом предупреждает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.Также, по информации Центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, в связи с осадками ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. Это может произойти в четверг с 21.00 до 24.00, а также в течение пятницы и субботы на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовский, Лабинский, Курганинский районы).Накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на четыре дня из-за чрезвычайной пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм повалил деревья в парках СимферополяКогда прогреется море в КрымуПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, общество, новости
Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления
Шквалистый ветер и ливни с вероятным подтоплением прогнозируют в Краснодарском крае
16:56 30.05.2024 (обновлено: 16:57 30.05.2024)