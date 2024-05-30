https://crimea.ria.ru/20240530/moschnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krasnodarskiy-kray-vozmozhny-podtopleniya-1137731927.html

Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления

Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Мощный шторм надвигается на Краснодарский край: возможны подтопления

Штормовое предупреждение и вероятность подтоплений ожидается в Краснодарском крае. Об этом предупреждает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:57

штормовое предупреждение

краснодарский край

погода

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение и вероятность подтоплений ожидается в Краснодарском крае. Об этом предупреждает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.Также, по информации Центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, в связи с осадками ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. Это может произойти в четверг с 21.00 до 24.00, а также в течение пятницы и субботы на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовский, Лабинский, Курганинский районы).Накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на четыре дня из-за чрезвычайной пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм повалил деревья в парках СимферополяКогда прогреется море в КрымуПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, общество, новости