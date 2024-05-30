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Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя,... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T20:30
2024-05-30T20:30
2024-05-30T20:31
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя, предуреждает губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
Военные Черноморского флота учатся уничтожать диверсантов в Севастополе
20:30 30.05.2024 (обновлено: 20:31 30.05.2024)