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Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя,... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T20:30
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севастополь
михаил развожаев
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя, предуреждает губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит

Военные Черноморского флота учатся уничтожать диверсантов в Севастополе

20:30 30.05.2024 (обновлено: 20:31 30.05.2024)
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя, предуреждает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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