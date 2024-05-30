https://crimea.ria.ru/20240530/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya--chto-proiskhodit-1137737136.html

Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит

Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит

Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя,... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T20:30

2024-05-30T20:30

2024-05-30T20:31

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136590543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d63fd9bcab9aa93062726c3e6a33cd26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в четверг вечером проводят учения по уничтожению диверсантов. Звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах Севастополя, предуреждает губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма