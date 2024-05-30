https://crimea.ria.ru/20240530/pozhar-v-4000-kvadratov-v-moskve-tushat-40-edinits-tekhniki-i-vertolet-1137705500.html

Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты

Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты

Более 120 человек, 40 единиц техники и вертолет привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T06:37

2024-05-30T06:37

2024-05-30T06:53

пожар

новости

москва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Более 120 человек, 40 единиц техники и вертолет привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники, уточнили в ведомстве.Вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету еще один вертолет Московского авиацентра, рассказали в МЧС.На трассе "Таврида" в понедельник загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, были повреждены два транспортируемых авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубникуЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в НовороссийскеВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новости, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия