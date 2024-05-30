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Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты
Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты
Более 120 человек, 40 единиц техники и вертолет привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T06:37
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Более 120 человек, 40 единиц техники и вертолет привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники, уточнили в ведомстве.Вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету еще один вертолет Московского авиацентра, рассказали в МЧС.На трассе "Таврида" в понедельник загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, были повреждены два транспортируемых авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубникуЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в НовороссийскеВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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пожар, новости, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты

Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты

06:37 30.05.2024 (обновлено: 06:53 30.05.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в Москве
Пожар в Москве
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Более 120 человек, 40 единиц техники и вертолет привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра ликвидирует пожар на востоке Москвы. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью", – сказано в сообщении.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету еще один вертолет Московского авиацентра, рассказали в МЧС.
На трассе "Таврида" в понедельник загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, были повреждены два транспортируемых авто.
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ПожарНовостиМоскваМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
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