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Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T10:52
2024-05-29T10:52
2024-05-29T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании."Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово", – сказано в сообщении.В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички". Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписаниеНа крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
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поезд, юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, логистика
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне из-за ремонта путей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что речь идет о пригородных поездах сообщением "Керчь – Петрово", "Феодосия – Джанкой", "Владиславовка – Феодосия", "Керчь-Южная Новый парк – Феодосия" и "Феодосия – Симферополь".
"Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово", – сказано в сообщении.
В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички".
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