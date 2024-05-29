Рейтинг@Mail.ru
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240529/elektrichki-na-vostoke-kryma-izmenyat-raspisanie-v-iyune-1137681019.html
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T10:52
2024-05-29T10:52
поезд
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
крым
новости крыма
железные дороги крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123619771_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_045bb5b7e8020030efc1002e407fcee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании."Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово", – сказано в сообщении.В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички". Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписаниеНа крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123619771_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1a83ffc7d90e229b91ea4525c98663a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, логистика
Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне

Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне из-за ремонта путей

10:52 29.05.2024
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожная ветка на набережной Феодосии
Железнодорожная ветка на набережной Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что речь идет о пригородных поездах сообщением "Керчь – Петрово", "Феодосия – Джанкой", "Владиславовка – Феодосия", "Керчь-Южная Новый парк – Феодосия" и "Феодосия – Симферополь".
"Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово", – сказано в сообщении.
В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписание
На крымских вокзалах появятся мобильные подъемники
Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода
 
ПоездЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"КрымНовости КрымаЖелезные дороги КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона
13:48Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности
13:30Канатная дорога на Ай-Петри закрыта из-за перебоев в энергоснабжении
13:06ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница
12:57Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
12:40В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
12:31США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии
12:24Мужчина упал с обрыва на пляж в Анапе
12:07Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины
11:50Морская авиация уничтожила два безэкипажных катера ВСУ у берегов Крыма
11:50Электроснабжение в Евпатории восстановлено
11:41Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши
11:16Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей
11:08В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
11:06Секретарь Госсовета РФ – какие полномочия будут у Дюмина
10:52Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
10:42Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить
10:08"Крыммедстрах" отмечает 10-летний юбилей
10:06ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области
09:57В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии
Лента новостейМолния