https://crimea.ria.ru/20240529/elektrichki-na-vostoke-kryma-izmenyat-raspisanie-v-iyune-1137681019.html

Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне

Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне

Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T10:52

2024-05-29T10:52

2024-05-29T10:52

поезд

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ряд пригородных поездов Крыма в июне будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово в восточной части полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании."Пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня 2024 года из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка – Петрово", – сказано в сообщении.В ведомстве рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, приобрести билеты заблаговременно можно в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички". Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписаниеНа крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиИз Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода

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поезд, юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, логистика