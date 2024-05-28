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На Крым идет грозовой шторм - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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На Крым идет грозовой шторм
На Крым идет грозовой шторм - РИА Новости Крым, 28.05.2024
На Крым идет грозовой шторм
Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра ожидаются в Крыму во второй половине дня 28 мая и днем 29 мая, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T12:28
2024-05-28T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра ожидаются в Крыму во второй половине дня 28 мая и днем 29 мая, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС республики.В ведомстве напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, подтопления территорий.Во время грозы и сильного ветра опасно находиться возле больших деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Кроме того, следует держаться подальше от прибрежной зоны, не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и смерчи движутся на КубаньКогда прогреется море в КрымуПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, новости крыма, крым
На Крым идет грозовой шторм

На Крым идут ливни с грозами и шквалами

12:28 28.05.2024 (обновлено: 12:33 28.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТучи над Ай-Петри, Крым
Тучи над Ай-Петри, Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра ожидаются в Крыму во второй половине дня 28 мая и днем 29 мая, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС республики.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 28 мая, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, подтопления территорий.
Во время грозы и сильного ветра опасно находиться возле больших деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Кроме того, следует держаться подальше от прибрежной зоны, не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС.
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