https://crimea.ria.ru/20240528/livni-i-smerchi-dvizhutsya-na-kuban-1137647640.html

Ливни и смерчи движутся на Кубань

Ливни и смерчи движутся на Кубань - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Ливни и смерчи движутся на Кубань

Ливни, сильный ветер и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T11:18

2024-05-28T11:18

2024-05-28T11:18

краснодарский край

геленджик

новороссийск

туапсе

подтопления

новости

погода

природа

черное море

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ливни, сильный ветер и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.В этой связи на малых реках и водотоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Абинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья в Геленджик, Новороссийске и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок."29 мая на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – добавили в спасательном ведомстве.Во вторник погода в Крыму будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прогреется море в КрымуИз весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделюМинсельхоз РФ введет федеральный режим ЧС из-за заморозков

краснодарский край

геленджик

новороссийск

туапсе

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, геленджик, новороссийск, туапсе, подтопления, новости, погода, природа, черное море, стихия