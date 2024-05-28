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Ливни и смерчи движутся на Кубань
Ливни и смерчи движутся на Кубань - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Ливни и смерчи движутся на Кубань
Ливни, сильный ветер и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T11:18
2024-05-28T11:18
2024-05-28T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ливни, сильный ветер и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.В этой связи на малых реках и водотоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Абинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья в Геленджик, Новороссийске и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок."29 мая на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – добавили в спасательном ведомстве.Во вторник погода в Крыму будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прогреется море в КрымуИз весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделюМинсельхоз РФ введет федеральный режим ЧС из-за заморозков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, геленджик, новороссийск, туапсе, подтопления, новости, погода, природа, черное море, стихия
Ливни и смерчи движутся на Кубань
Ливни и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ливни, сильный ветер и смерчи ожидаются в Краснодарском крае во вторник и среду. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.
"28 мая в период с 12:00-14:00 часов и до конца суток, а также в течение суток 29 мая местами в крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи на малых реках и водотоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Абинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья в Геленджик, Новороссийске и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
"29 мая на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – добавили в спасательном ведомстве.
Во вторник погода в Крыму
будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.
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