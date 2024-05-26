https://crimea.ria.ru/20240526/v-krymu-vyroslo-kreditovanie-biznesa-1137555770.html
В Крыму выросло кредитование бизнеса
В Крыму выросло кредитование бизнеса - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В Крыму выросло кредитование бизнеса
В Республике Крым растет кредитование корпоративного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T21:21
2024-05-26T21:21
2024-05-26T21:21
бизнес
крым
кредит
льготное кредитование
экономика
экономика крыма
новости
игорь цветков
банк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129797464_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_c2dd579c22c478c738f3687558f1191e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Республике Крым растет кредитование корпоративного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.По информации Банка России, кредитная поддержка крупных заемщиков увеличилась почти на 10%, субъектов малого и среднего предпринимательства – на 38%. Более половины всех выданных займов (25,8 млрд рублей) пришлось на малые и средние предприятия.Руководитель отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков объяснил данную динамику высоким спросом на заемные средства по льготным программам с господдержкой. Также, по его словам, в регионе растет деловая активность.В Банке России уточнили, что в целом за год кредитный портфель бизнеса в Республике Крым увеличился почти на 37% и на 1 апреля текущего года составил 173,6 млрд рублей. По темпам роста Крым опережает аналогичные показатели по стране на 25,4 % и в Южном федеральном округе на 20,4 %."Обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли почти 100 млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза", - констатировали в Банке России.Читайте также на РИА Новости Крым:Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателяЛьготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условияНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129797464_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_b46a90712c44b7d9d98b243b07f5ab2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, крым, кредит, льготное кредитование, экономика, экономика крыма, новости, игорь цветков, банк россии
В Крыму выросло кредитование бизнеса
Крымский бизнес получил кредиты на сумму более 50 млрд рублей с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Республике Крым растет кредитование корпоративного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
"За I квартал 2024 года банки выдали 51,4 млрд рублей кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении на сайте организации.
По информации Банка России, кредитная поддержка крупных заемщиков увеличилась почти на 10%, субъектов малого и среднего предпринимательства – на 38%. Более половины всех выданных займов (25,8 млрд рублей) пришлось на малые и средние предприятия.
Руководитель отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков объяснил данную динамику высоким спросом на заемные средства по льготным программам с господдержкой. Также, по его словам, в регионе растет деловая активность.
"За три месяца этого года объемы обязательств предприятий, связанных с операциями с недвижимостью, выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года в 2,6 раза, пищевой промышленности – более чем в 2 раза, торговли – в 1,6 раза", - добавил Цветков.
В Банке России уточнили, что в целом за год кредитный портфель бизнеса в Республике Крым увеличился почти на 37% и на 1 апреля текущего года составил 173,6 млрд рублей. По темпам роста Крым опережает аналогичные показатели по стране на 25,4 % и в Южном федеральном округе на 20,4 %.
"Обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли почти 100 млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза", - констатировали в Банке России.
Читайте также на РИА Новости Крым: