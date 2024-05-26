https://crimea.ria.ru/20240526/v-krymu-vyroslo-kreditovanie-biznesa-1137555770.html

В Крыму выросло кредитование бизнеса

В Крыму выросло кредитование бизнеса - РИА Новости Крым, 26.05.2024

В Крыму выросло кредитование бизнеса

В Республике Крым растет кредитование корпоративного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T21:21

2024-05-26T21:21

2024-05-26T21:21

бизнес

крым

кредит

льготное кредитование

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экономика крыма

новости

игорь цветков

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Республике Крым растет кредитование корпоративного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.По информации Банка России, кредитная поддержка крупных заемщиков увеличилась почти на 10%, субъектов малого и среднего предпринимательства – на 38%. Более половины всех выданных займов (25,8 млрд рублей) пришлось на малые и средние предприятия.Руководитель отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков объяснил данную динамику высоким спросом на заемные средства по льготным программам с господдержкой. Также, по его словам, в регионе растет деловая активность.В Банке России уточнили, что в целом за год кредитный портфель бизнеса в Республике Крым увеличился почти на 37% и на 1 апреля текущего года составил 173,6 млрд рублей. По темпам роста Крым опережает аналогичные показатели по стране на 25,4 % и в Южном федеральном округе на 20,4 %."Обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли почти 100 млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза", - констатировали в Банке России.Читайте также на РИА Новости Крым:Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателяЛьготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условияНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

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2024

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бизнес, крым, кредит, льготное кредитование, экономика, экономика крыма, новости, игорь цветков, банк россии