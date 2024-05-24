https://crimea.ria.ru/20240524/sostavlen-portret-biznesmena-ko-dnyu-predprinimatelya-1137546375.html
Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
Накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, РНКБ составил портрет среднестатистического бизнесмена, оказалось, что мужчин-бизнесменов больше,... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T12:13
2024-05-24T12:13
2024-05-24T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, РНКБ составил портрет среднестатистического бизнесмена, оказалось, что мужчин-бизнесменов больше, сообщает пресс-служба кредитной организации.Портрет составлен путем анализа данных более 80 тысяч индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РНКБ на 1 мая 2024 года.В топ-5 населенных пунктов, где зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.В число самых популярных сфер деятельности у индивидуальных предпринимателей входят розничная торговля, транспортная деятельность, операции с недвижимым имуществом, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.В апреле 2024 года каждый предприниматель в среднем получил пять поступлений по счету и сделал около 12 платежей/переводов.
https://crimea.ria.ru/20240414/lgotnoe-kreditovanie-biznesa-v-krymu-kto-mozhet-poluchit-i-kakie-usloviya-1136460496.html
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рнкб (пао), крым, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, новости крыма
Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
В Крыму ко Дню предпринимателя составили портрет бизнесмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, РНКБ составил портрет среднестатистического бизнесмена, оказалось, что мужчин-бизнесменов больше, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Портрет составлен путем анализа данных более 80 тысяч индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РНКБ на 1 мая 2024 года.
Соотношение мужчин и женщин – индивидуальных предпринимателей составляет 60,4% мужчин и 39,6% женщин соответственно. Средний возраст индивидуального предпринимателя - 45 лет, самому молодому предпринимателю-клиенту РНКБ – 16 лет (работает в сфере полиграфической деятельности), а самому взрослому – 89 лет (занимается выращиванием зерновых культур).
В топ-5 населенных пунктов, где зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.
В число самых популярных сфер деятельности у индивидуальных предпринимателей входят розничная торговля, транспортная деятельность, операции с недвижимым имуществом, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.
В апреле 2024 года каждый предприниматель в среднем получил пять поступлений по счету и сделал около 12 платежей/переводов.