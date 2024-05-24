https://crimea.ria.ru/20240524/sostavlen-portret-biznesmena-ko-dnyu-predprinimatelya-1137546375.html

Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя

Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя

Накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, РНКБ составил портрет среднестатистического бизнесмена, оказалось, что мужчин-бизнесменов больше,... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T12:13

2024-05-24T12:13

2024-05-24T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, РНКБ составил портрет среднестатистического бизнесмена, оказалось, что мужчин-бизнесменов больше, сообщает пресс-служба кредитной организации.Портрет составлен путем анализа данных более 80 тысяч индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РНКБ на 1 мая 2024 года.В топ-5 населенных пунктов, где зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.В число самых популярных сфер деятельности у индивидуальных предпринимателей входят розничная торговля, транспортная деятельность, операции с недвижимым имуществом, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.В апреле 2024 года каждый предприниматель в среднем получил пять поступлений по счету и сделал около 12 платежей/переводов.

https://crimea.ria.ru/20240414/lgotnoe-kreditovanie-biznesa-v-krymu-kto-mozhet-poluchit-i-kakie-usloviya-1136460496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, новости крыма