https://crimea.ria.ru/20240524/naryshkin-zapad-v-zameshatelstve-iz-za-perekhoda-initsiativy-na-fronte-k-rf-1137547656.html
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
новости сво
мнения
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
коллективный запад
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126528509_0:1:2596:1461_1920x0_80_0_0_df47d765a32510dd87302f09ff4277d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В США и ряде ведущих стран Запада раздаются разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", - заявил он.По его мнению, это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России."И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
https://crimea.ria.ru/20240524/glavnye-zayavleniya-direktora-fsb-rossii-bortnikova-v-bishkeke-1137543137.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126528509_189:0:2473:1713_1920x0_80_0_0_ef282e3b7662f66347a10c89be052d45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, мнения, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, коллективный запад, новости
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
Элиты Запада в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к России - Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В США и ряде ведущих стран Запада раздаются разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", - заявил он.
По его мнению, это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России.
"И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.