Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/naryshkin-zapad-v-zameshatelstve-iz-za-perekhoda-initsiativy-na-fronte-k-rf-1137547656.html
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
новости сво
мнения
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
коллективный запад
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126528509_0:1:2596:1461_1920x0_80_0_0_df47d765a32510dd87302f09ff4277d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В США и ряде ведущих стран Запада раздаются разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", - заявил он.По его мнению, это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России."И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
https://crimea.ria.ru/20240524/glavnye-zayavleniya-direktora-fsb-rossii-bortnikova-v-bishkeke-1137543137.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126528509_189:0:2473:1713_1920x0_80_0_0_ef282e3b7662f66347a10c89be052d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, мнения, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, коллективный запад, новости
Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ

Элиты Запада в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к России - Нарышкин

13:02 24.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор СВР С. Нарышкин
Директор СВР С. Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В США и ряде ведущих стран Запада раздаются разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", - заявил он.
По его мнению, это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России.
"И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
11:32
Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
 
Новости СВОМненияСергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)РоссияКоллективный ЗападНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое
13:12Угрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд
13:02Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
12:51В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
12:35В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
12:13Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
12:07Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
11:55В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
11:46Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек
11:32Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
11:23В школах Крыма прозвучали последние звонки
10:57Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
10:49В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
10:09В Севастополе морской транспорт остановил движение
10:05Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
09:59Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
09:51Работа керченской паромной переправы приостановлена
09:21Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм
09:17Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
08:50НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния