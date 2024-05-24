https://crimea.ria.ru/20240524/naryshkin-zapad-v-zameshatelstve-iz-za-perekhoda-initsiativy-na-fronte-k-rf-1137547656.html

Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ

Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ

Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T13:02

2024-05-24T13:02

2024-05-24T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В США и ряде ведущих стран Запада раздаются разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", - заявил он.По его мнению, это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России."И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

https://crimea.ria.ru/20240524/glavnye-zayavleniya-direktora-fsb-rossii-bortnikova-v-bishkeke-1137543137.html

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новости сво, мнения, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, коллективный запад, новости