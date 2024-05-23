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Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
На Украине 23 мая введены круглосуточные графики отключения электроэнергии во всех областях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T16:45
2024-05-23T16:45
украина
отключение электроэнергии
электричество
в мире
новости
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На Украине 23 мая введены круглосуточные графики отключения электроэнергии во всех областях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Укрэнерго".В результате боевых действий по состоянию на утро 23 мая обесточено 418 населенных пунктов, есть новые повреждения энергообъектов в четырех областях.Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но этих мер не хватает из-за масштабности повреждений. 23 мая импорт из стран ЕС производится не только в ночные часы, как это было ранее."Сегодня аварийная помощь из трех стран Европы применяется также и в дневные часы – с 09:00 до 17:00. Вчера, 22 мая, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 21:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11: 00 до 16: 00 принимала излишки электроэнергии из этой страны".Экспорт украинской элеткроэнергии "не происходит и не предвидится", констатировали в "Укрэнерго".22 мая удар по энергетическим объектам был нанесен в Сумской области, из-за чего был полностью обесточен областной центр.После ударов российской армии 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПо всей Украине ввели аварийные отключения светаВзрывы на Украине - повреждена инфраструктура "Нафтогаза"
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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украина, отключение электроэнергии, электричество, в мире, новости, укрэнерго
Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света

Круглосуточные отключения света введены во всех областях Украины

16:45 23.05.2024
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На Украине 23 мая введены круглосуточные графики отключения электроэнергии во всех областях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Укрэнерго".
"Сегодня меры ограничения потребления действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей в течение всех суток – с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
В результате боевых действий по состоянию на утро 23 мая обесточено 418 населенных пунктов, есть новые повреждения энергообъектов в четырех областях.

"На утро обесточены 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но этих мер не хватает из-за масштабности повреждений. 23 мая импорт из стран ЕС производится не только в ночные часы, как это было ранее.
"Сегодня аварийная помощь из трех стран Европы применяется также и в дневные часы – с 09:00 до 17:00. Вчера, 22 мая, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 21:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11: 00 до 16: 00 принимала излишки электроэнергии из этой страны".
Экспорт украинской элеткроэнергии "не происходит и не предвидится", констатировали в "Укрэнерго".
22 мая удар по энергетическим объектам был нанесен в Сумской области, из-за чего был полностью обесточен областной центр.
После ударов российской армии 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.
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УкраинаОтключение электроэнергииЭлектричествоВ миреНовостиУкрэнерго
 
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