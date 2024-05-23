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Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму
Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму
Киевский режим в очередной раз использовал дату 18 мая, чтобы лицемерно упрекнуть Россию в нарушении прав крымских татар. При этом Россия за десять лет сделала... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:32
2024-05-23T14:32
2024-05-23T15:15
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим в очередной раз использовал дату 18 мая, чтобы лицемерно упрекнуть Россию в нарушении прав крымских татар. При этом Россия за десять лет сделала для депортированных народов Крыма больше, чем Украина за всю историю ее существования. О этом в ходе брифинга заявила представитель МИДа РФ Мария Захарова.18 мая в Киеве на церемонии закладки камня в основание мемориала жертвам депортации Владимир Зеленский традиционно упрекнул "московскую власть" в геноциде крымских татар и заявил, что до 2014 года Крым "был счастливым домом для многих наших людей, и таким он снова будет".Мария Захарова напомнила, что с 1998 года международные правовые организации, включая ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно выражали беспокойство о бесправном положении крымских татар на Украине."Международные правозащитные структуры, включая Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам человека ОБСЕ, Совет Европы, еще с 1998 года выражали тревогу в связи с нерешенностью земельных, имущественных, социальных и иных проблем крымских татар, отсутствием их представительства в местных органах власти. Киевский режим никогда ничего не предпринимал для урегулирования ситуации", – сказала спикер МИДа.Все эти проблемы стали решаться только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, когда были созданы специальные федеральные программы для финансирования. Крымско-татарский язык стал в республике государственным, наравне с русским и украинским.За 10 лет для репатриантов построены детские сады на 1 440 мест, более 223 километров сетей газоснабжения, электро-, водоснабжения, водоотведения, многоквартирные жилые дома, другие социально- и культурнозначимые объекты, перечислила представитель российского МИД.Выступление украинского президента Мария Захарова назвала "театральным", сказав, что со своей ролью он справился плохо. Она напомнила о системном нарушении прав этнических меньшинств и религиозных общин, а частности, о притеснении верующих Украинской православной церкви.Ранее Мария Захарова заявляла, что режим Зеленского истребит население Украины, если останется при власти. Так она прокомментировала принятие закона об ужесточении мобилизации, который вступил в силу на Украине с 18 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииРоссия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, крымские татары, россия, украина, мнения
Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму
Все проблемы крымских татар на полуострове начали решаться только после воссоединения с РФ
14:32 23.05.2024 (обновлено: 15:15 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим в очередной раз использовал дату 18 мая, чтобы лицемерно упрекнуть Россию в нарушении прав крымских татар. При этом Россия за десять лет сделала для депортированных народов Крыма больше, чем Украина за всю историю ее существования. О этом в ходе брифинга заявила представитель МИДа РФ Мария Захарова.
18 мая в Киеве на церемонии закладки камня в основание мемориала жертвам депортации Владимир Зеленский традиционно упрекнул "московскую власть" в геноциде крымских татар и заявил, что до 2014 года Крым "был счастливым домом для многих наших людей, и таким он снова будет".
Мария Захарова напомнила, что с 1998 года международные правовые организации, включая ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно выражали беспокойство о бесправном положении крымских татар на Украине.
"Международные правозащитные структуры, включая Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам человека ОБСЕ, Совет Европы, еще с 1998 года выражали тревогу в связи с нерешенностью земельных, имущественных, социальных и иных проблем крымских татар, отсутствием их представительства в местных органах власти. Киевский режим никогда ничего не предпринимал для урегулирования ситуации", – сказала спикер МИДа.
Все эти проблемы стали решаться только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, когда были созданы специальные федеральные программы для финансирования. Крымско-татарский язык стал в республике государственным, наравне с русским и украинским.
"С этого времени на все программы по обустройству вернувшихся в родные места людей, преимущественно крымских татар, было выделено более 18 миллиардов рублей", – напомнила Захарова.
За 10 лет для репатриантов построены детские сады на 1 440 мест, более 223 километров сетей газоснабжения, электро-, водоснабжения, водоотведения, многоквартирные жилые дома, другие социально- и культурнозначимые объекты, перечислила представитель российского МИД.
Выступление украинского президента Мария Захарова назвала "театральным", сказав, что со своей ролью он справился плохо. Она напомнила о системном нарушении прав этнических меньшинств и религиозных общин, а частности, о притеснении верующих Украинской православной церкви.
Ранее Мария Захарова заявляла, что режим Зеленского истребит население Украины
, если останется при власти. Так она прокомментировала принятие закона об ужесточении мобилизации
, который вступил в силу на Украине с 18 мая.
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