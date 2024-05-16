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После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов
После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов
За шесть лет после открытия автодорожной части Крымского турпоток в Крым составил почти 40 миллионов человек, сообщает пресс-служба Росавтодора. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T10:15
2024-05-16T10:16
крымский мост
туризм в крыму
туризм
транспорт
логистика
росавтодор
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. За шесть лет после открытия автодорожной части Крымского турпоток в Крым составил почти 40 миллионов человек, сообщает пресс-служба Росавтодора.В ведомстве отметили, что за это время по Крымскому мосту проехали более 26 миллионов автомобилей, из них почти 22,3 млн легковушек и более 302 тысяч автобусов.Завершение в 2018 году строительства автодорожной части Крымского моста "многократно расширило возможности для развития полуострова, обеспечив устойчивые логистические цепочки для грузоперевозок и развития внутреннего туризма страны", указали в Росавтодоре.В целях обеспечения безопасности все транспортные средства, водители, пассажиры и их багаж проходят досмотр. Эта процедура проводится на специальных площадках, расположенных на автодорожных подходах к мосту.Штатное функционирование транспортного перехода обеспечивают более 200 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условийДля проезда по Крымскому мосту допускаются легковые машины и рейсовые автобусы. Для движения грузовиков организован альтернативный маршрут через новые субъекты РФ.Ровно шесть лет назад, 16 мая 2018 года, было открыто движение по автодорожной части Крымского моста. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.
https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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крымский мост, туризм в крыму, туризм, транспорт, логистика, росавтодор, крым, керчь, тамань
После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов

После открытия Крымского моста полуостров за 6 лет посетили 40 млн туристов - Росавтодор

10:15 16.05.2024 (обновлено: 10:16 16.05.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. За шесть лет после открытия автодорожной части Крымского турпоток в Крым составил почти 40 миллионов человек, сообщает пресс-служба Росавтодора.
"Крым стал одним из основных направлений для отдыха россиян, санаторно-курортные здравницы полуострова посещают сейчас жители всех регионов нашей страны. В течение шести лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 39,8 млн человек", - говорится в пресс-релизе, посвященном шестой годовщине открытия моста.
В ведомстве отметили, что за это время по Крымскому мосту проехали более 26 миллионов автомобилей, из них почти 22,3 млн легковушек и более 302 тысяч автобусов.
Завершение в 2018 году строительства автодорожной части Крымского моста "многократно расширило возможности для развития полуострова, обеспечив устойчивые логистические цепочки для грузоперевозок и развития внутреннего туризма страны", указали в Росавтодоре.
В целях обеспечения безопасности все транспортные средства, водители, пассажиры и их багаж проходят досмотр. Эта процедура проводится на специальных площадках, расположенных на автодорожных подходах к мосту.
Штатное функционирование транспортного перехода обеспечивают более 200 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий
Для проезда по Крымскому мосту допускаются легковые машины и рейсовые автобусы. Для движения грузовиков организован альтернативный маршрут через новые субъекты РФ.
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Как строили Крымский мост - видео
Ровно шесть лет назад, 16 мая 2018 года, было открыто движение по автодорожной части Крымского моста. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.
Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.
Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.
 
Крымский мостТуризм в КрымуТуризмТранспортЛогистикаРосавтодорКрымКерчьТамань
 
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