https://crimea.ria.ru/20240516/posle-otkrytiya-krymskogo-mosta-poluostrov-posetili-40-mln-turistov-1137322611.html

После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов

После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов - РИА Новости Крым, 16.05.2024

После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов

За шесть лет после открытия автодорожной части Крымского турпоток в Крым составил почти 40 миллионов человек, сообщает пресс-служба Росавтодора. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T10:15

2024-05-16T10:15

2024-05-16T10:16

крымский мост

туризм в крыму

туризм

транспорт

логистика

росавтодор

крым

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_68e359d9cbfbe4b468090ea0a3295632.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. За шесть лет после открытия автодорожной части Крымского турпоток в Крым составил почти 40 миллионов человек, сообщает пресс-служба Росавтодора.В ведомстве отметили, что за это время по Крымскому мосту проехали более 26 миллионов автомобилей, из них почти 22,3 млн легковушек и более 302 тысяч автобусов.Завершение в 2018 году строительства автодорожной части Крымского моста "многократно расширило возможности для развития полуострова, обеспечив устойчивые логистические цепочки для грузоперевозок и развития внутреннего туризма страны", указали в Росавтодоре.В целях обеспечения безопасности все транспортные средства, водители, пассажиры и их багаж проходят досмотр. Эта процедура проводится на специальных площадках, расположенных на автодорожных подходах к мосту.Штатное функционирование транспортного перехода обеспечивают более 200 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условийДля проезда по Крымскому мосту допускаются легковые машины и рейсовые автобусы. Для движения грузовиков организован альтернативный маршрут через новые субъекты РФ.Ровно шесть лет назад, 16 мая 2018 года, было открыто движение по автодорожной части Крымского моста. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.

https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, туризм в крыму, туризм, транспорт, логистика, росавтодор, крым, керчь, тамань