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Севастополь в четверг останется без света - адреса и сроки
Севастополь в четверг останется без света - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Севастополь в четверг останется без света - адреса и сроки
Часть Севастополя останется без света 25 апреля из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T08:28
2024-04-25T08:28
2024-04-25T08:28
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жкх крыма и севастополя
общество
городская среда
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севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без света 25 апреля из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия с 9 часов утра до полудня света не будет по улицам Героев Сталинграда и Павла Корчагина.С 9.00 до 17:00 полуторачасовые отключения вероятны в садовых товариществах "Фрегат", "Слип", "Благодатный", "Керамик", "Дружба", "Парус- 1", "Строитель-08", "Благополучный".А также по улицам Склонная, Шелковичная, Новикова, Невская, Пограничная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Композиторская, Разъездная, Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая, Хрущева, Карла Либкнехта, Героев Севастополя, Матвея Воронина, Корабельная, Евгения Реброва, Почетная, Маршала Кошевого, В.Колядина, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Бориса Шейнина, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, В. Шевалева.В это же время отключения пройдут в переулках Фонтанный, Ясный, Адмиральский, Олонецкий, Кофейный, Беговой; в тупиках Углицком и Корабельном, на Ластовой площади, Петровском спуске и в Невском проезде.Также на 1-1,5 часа в течение рабочего дня отключения пройдут в селе Орлином по улицам Интернациональная, Широкая, Строительной, Вишневой, Круговой, Ласпинской, Тюкова, Ореховой, Пушкина, в переулках Трактористов,,Байдарском, на территории КСП "Красный Октябрь"..В селе Тыловое - по Лазурной, Склонной, Ясной, Водопроводной, Михаила Грешилова, Летчика Кирсанова, Летчика Есауленко, Танкиста Водолазкина, в границах СТ "Энергетик-2".Кроме того, в Тыловом 25 и 26 апреля с 9.00 до 16.00 без света останутся абоненты, расположенные по адресам Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Багрия.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничествеВ музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
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севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, городская среда, электросети, электричество, электроэнергия, севастопольэнерго, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без света 25 апреля из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия с 9 часов утра до полудня света не будет по улицам Героев Сталинграда и Павла Корчагина.
С 9.00 до 17:00 полуторачасовые отключения вероятны в садовых товариществах "Фрегат", "Слип", "Благодатный", "Керамик", "Дружба", "Парус- 1", "Строитель-08", "Благополучный".
А также по улицам Склонная, Шелковичная, Новикова, Невская, Пограничная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Композиторская, Разъездная, Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая, Хрущева, Карла Либкнехта, Героев Севастополя, Матвея Воронина, Корабельная, Евгения Реброва, Почетная, Маршала Кошевого, В.Колядина, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Бориса Шейнина, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, В. Шевалева.
В это же время отключения пройдут в переулках Фонтанный, Ясный, Адмиральский, Олонецкий, Кофейный, Беговой; в тупиках Углицком и Корабельном, на Ластовой площади, Петровском спуске и в Невском проезде.
Также на 1-1,5 часа в течение рабочего дня отключения пройдут в селе Орлином по улицам Интернациональная, Широкая, Строительной, Вишневой, Круговой, Ласпинской, Тюкова, Ореховой, Пушкина, в переулках Трактористов,,Байдарском, на территории КСП "Красный Октябрь"..
В селе Тыловое - по Лазурной, Склонной, Ясной, Водопроводной, Михаила Грешилова, Летчика Кирсанова, Летчика Есауленко, Танкиста Водолазкина, в границах СТ "Энергетик-2".
Кроме того, в Тыловом 25 и 26 апреля с 9.00 до 16.00 без света останутся абоненты, расположенные по адресам Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Багрия.
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