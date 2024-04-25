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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T08:40
2024-04-25T08:40
2024-04-25T08:47
севастополь
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логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.Движение было приостановлено в 07:55, о причинах перерыва в работе не сообщалось.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, новости, логистика, транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
08:40 25.04.2024 (обновлено: 08:47 25.04.2024)