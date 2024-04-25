https://crimea.ria.ru/20240425/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1136835712.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T08:40

2024-04-25T08:40

2024-04-25T08:47

севастополь

морской транспорт

новости

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.Движение было приостановлено в 07:55, о причинах перерыва в работе не сообщалось.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, новости, логистика, транспорт