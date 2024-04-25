Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240425/v-sevastopole-ostanovili-rabotu-morskogo-passazhirskogo-transporta-1136834505.html
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:58
2024-04-25T08:15
севастополь
новости
морской транспорт
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_0:0:1029:579_1920x0_80_0_0_d7d68cd1487d0aabd19530322c7a8890.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.На время остановки морского пассажирского транспорта будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.О причинах остановки движения не сообщается.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_78:0:850:579_1920x0_80_0_0_e4d69972ed7be7f07a6ca8653220426d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, морской транспорт, транспорт, логистика
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

07:58 25.04.2024 (обновлено: 08:15 25.04.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На время остановки морского пассажирского транспорта будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.
О причинах остановки движения не сообщается.
 
СевастопольНовостиМорской транспортТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова
09:18Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля
09:06Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
08:52Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
08:40Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
08:31Движение по Крымскому мосту возобновлено
08:28Севастополь в четверг останется без света - адреса и сроки
08:05Вехи и архивы: прокуратура Крыма издала уникальную книгу о своей работе
07:58В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
07:54Движение по Крымскому мосту перекрыто
07:46Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны
07:32Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму
07:15Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко
06:59Как СВО изменит Европу – мнение
06:38В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья
06:04В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
22:57Главные новости Крыма: 24 апреля
22:42Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан
Лента новостейМолния