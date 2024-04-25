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В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:58
2024-04-25T07:58
2024-04-25T08:15
севастополь
новости
морской транспорт
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.На время остановки морского пассажирского транспорта будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.О причинах остановки движения не сообщается.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, морской транспорт, транспорт, логистика
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта
07:58 25.04.2024 (обновлено: 08:15 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На время остановки морского пассажирского транспорта будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.
О причинах остановки движения не сообщается.