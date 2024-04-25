https://crimea.ria.ru/20240425/v-sevastopole-ostanovili-rabotu-morskogo-passazhirskogo-transporta-1136834505.html

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T07:58

2024-04-25T07:58

2024-04-25T08:15

севастополь

новости

морской транспорт

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_0:0:1029:579_1920x0_80_0_0_d7d68cd1487d0aabd19530322c7a8890.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.На время остановки морского пассажирского транспорта будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.О причинах остановки движения не сообщается.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, морской транспорт, транспорт, логистика