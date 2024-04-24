https://crimea.ria.ru/20240424/zhiteli-kryma-stali-rezhe-obraschatsya-v-trudovuyu-inspektsiyu-1136780365.html
Жители Крыма стали реже обращаться в трудовую инспекцию
Жители Крыма стали реже обращаться в трудовую инспекцию - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Жители Крыма стали реже обращаться в трудовую инспекцию
Работники крымских предприятий стали реже обращаться с трудовую инспекцию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Инспекции по труду... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T08:11
2024-04-24T08:11
2024-04-24T08:11
трудовая инспекция
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новости крыма
игорь зворский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работники крымских предприятий стали реже обращаться с трудовую инспекцию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Инспекции по труду Республики Крым – главный государственный инспектор труда в РК Игорь Зворский.Главный инспектор по труду вспомнил про массовое обращение в 2019 году, когда обратились около 80 процентов трудового коллектива одного из предприятий Крыма. У завода были серьезные финансовые трудности. По словам Зворского, благодаря действиям, которые инициировала инспекция, в рамках взаимодействия с прокуратурой, профсоюзами завода и руководством все сели за стол переговоров. "Сейчас действует постановление, где четко определены критерии, по которым мы можем провести проверку по заявлениям. В основном мы проводим проверки по заработной плате. Заявления должны подать 10 или более процентов работников коллектива. Наши действия согласовываются с прокуратурой", - уточнил главный инспектор труда Крыма.По его словам, сотрудники инспекции в первую очередь общаются с заявителями, а далее выходят с профилактическими визитами практически на все предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Проценты за задержку зарплаты: Госдума приняла поправки в Трудовой кодексКогда выплаты по больничному вырастут вдвое – юристАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
https://crimea.ria.ru/20240423/v-krymu-vyroslo-kolichestvo-neschastnykh-sluchaev-i-smertey-na-proizvodstve-1136780465.html
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трудовая инспекция, общество, крым, трудовой кодекс, новости крыма, игорь зворский
Жители Крыма стали реже обращаться в трудовую инспекцию
Число обращений в трудовую инспекцию в Крыму существенно снизилось
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работники крымских предприятий стали реже обращаться с трудовую инспекцию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Инспекции по труду Республики Крым – главный государственный инспектор труда в РК Игорь Зворский.
"Обращения есть, и заходят они регулярно. Но в 2015 в инспекцию их поступило 14 тысяч, а в прошлом и предыдущем году их было максимум до трех тысяч - снижение очень серьезное", - завил Игорь Зворский.
Главный инспектор по труду вспомнил про массовое обращение в 2019 году, когда обратились около 80 процентов трудового коллектива одного из предприятий Крыма. У завода были серьезные финансовые трудности. По словам Зворского, благодаря действиям, которые инициировала инспекция, в рамках взаимодействия с прокуратурой, профсоюзами завода и руководством все сели за стол переговоров.
"Сейчас действует постановление, где четко определены критерии, по которым мы можем провести проверку по заявлениям. В основном мы проводим проверки по заработной плате. Заявления должны подать 10 или более процентов работников коллектива. Наши действия согласовываются с прокуратурой", - уточнил главный инспектор труда Крыма.
По его словам, сотрудники инспекции в первую очередь общаются с заявителями, а далее выходят с профилактическими визитами практически на все предприятия.
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