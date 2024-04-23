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"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет
"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет - РИА Новости Крым, 23.04.2024
"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет
Западные страны, которые вводят запрет на русское искусство, наказывают сами себя. Русский балет ничем невозможно заменить, заявил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T17:48
2024-04-23T17:48
2024-04-23T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, которые вводят запрет на русское искусство, наказывают сами себя. Русский балет ничем невозможно заменить, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета (МГАТОиБ) Константин Иванов.В европейских театрах пытаются найти замену русскому хореографическому искусству, но все попытки терпят неудачу, потому что русская балетная школа создавалась веками."Есть некоторые вспышки радости в некоторых европейских театрах, прежде всего это Франция, но в основном это все на уровне любителей или эмигрантов, которые приезжают и начинают создавать там основы балетных театров", – рассказывает худрук театра.Константин Иванов более десяти лет был солистом Большого театра, исполнял главные партии в балетах "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спящая красавица" и других. Сегодня он является одним из самых известных в России балетмейстеров. Это единственный министр культуры республики, который до сих пор выходит на сцену оперного театра Республики Марий Эл.Марийский театр участвует в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму. На суд крымских зрителей они привезли "Ромео и Джульетту" в авторской постановке Константина Иванова, а также оперу-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеДинастия великанов из Евпатории: на ходули всей семьейСпектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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балет, культура, искусство , крым, театр, общество
"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет
Русский балет на Западе заменили "низкопробными труппками по объявлению" – эксперт
17:48 23.04.2024 (обновлено: 17:50 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, которые вводят запрет на русское искусство, наказывают сами себя. Русский балет ничем невозможно заменить, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета (МГАТОиБ) Константин Иванов.
"Что касается санкций, я считаю, что Запад себя наказал по полной программе. Потому что благодаря русскому искусству цивилизация росла и развивалась, а сегодня все поменялось. Мы знаем, кто сегодня занял наше место, кто выезжает, это низкопробные труппки, которых собирают по объявлению. Это псевдобалет, это обман", – сказал Иванов.
В европейских театрах пытаются найти замену русскому хореографическому искусству, но все попытки терпят неудачу, потому что русская балетная школа создавалась веками.
"Есть некоторые вспышки радости в некоторых европейских театрах, прежде всего это Франция, но в основном это все на уровне любителей или эмигрантов, которые приезжают и начинают создавать там основы балетных театров", – рассказывает худрук театра.
Константин Иванов более десяти лет был солистом Большого театра, исполнял главные партии в балетах "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спящая красавица" и других. Сегодня он является одним из самых известных в России балетмейстеров. Это единственный министр культуры республики, который до сих пор выходит на сцену оперного театра Республики Марий Эл.
"Мы много ездили. У нашего театра было 15 лет просто постоянных европейских гастролей, каждый год по 3 месяца. Сейчас умные люди наконец-то проснулись, сегодня одновременно с гастролями здесь, в Крыму, у меня труппа находится в Мексике. Вот уже месяц коллеги там и блестяще исполняют "Лебединое озеро", без которого никто жить не может", – подытожил Иванов.
Марийский театр участвует в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева
, который проходит сейчас в Крыму. На суд крымских зрителей они привезли "Ромео и Джульетту" в авторской постановке Константина Иванова, а также оперу-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".
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