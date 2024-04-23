https://crimea.ria.ru/20240423/sami-sebya-nakazali-pochemu-zapadu-ne-udaetsya-zamenit-russkiy-balet-1136755119.html

"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет

"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет - РИА Новости Крым, 23.04.2024

"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет

Западные страны, которые вводят запрет на русское искусство, наказывают сами себя. Русский балет ничем невозможно заменить, заявил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T17:48

2024-04-23T17:48

2024-04-23T17:50

балет

культура

искусство

крым

театр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136766345_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_df7f4e83fe96bfc995df73b35325f5a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, которые вводят запрет на русское искусство, наказывают сами себя. Русский балет ничем невозможно заменить, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета (МГАТОиБ) Константин Иванов.В европейских театрах пытаются найти замену русскому хореографическому искусству, но все попытки терпят неудачу, потому что русская балетная школа создавалась веками."Есть некоторые вспышки радости в некоторых европейских театрах, прежде всего это Франция, но в основном это все на уровне любителей или эмигрантов, которые приезжают и начинают создавать там основы балетных театров", – рассказывает худрук театра.Константин Иванов более десяти лет был солистом Большого театра, исполнял главные партии в балетах "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спящая красавица" и других. Сегодня он является одним из самых известных в России балетмейстеров. Это единственный министр культуры республики, который до сих пор выходит на сцену оперного театра Республики Марий Эл.Марийский театр участвует в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму. На суд крымских зрителей они привезли "Ромео и Джульетту" в авторской постановке Константина Иванова, а также оперу-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеДинастия великанов из Евпатории: на ходули всей семьейСпектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека

https://crimea.ria.ru/20240422/na-festivale-imeni-prokofeva-v-krymu-predstavili-uzhe-dve-premery-1136754434.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балет, культура, искусство , крым, театр, общество