https://crimea.ria.ru/20240423/eks-glava-feodosii-vozglavit-kontrolno-schetnuyu-palatu-khersonschiny-1136771351.html
Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
Кандидатуру Станислава Крысина на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Херсонской области одобрила квалификационная комиссия Счетной палаты РФ. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T09:59
2024-04-23T09:59
2024-04-23T09:59
херсонская область
новости
новые регионы россии
контрольно-счетная палата
станислав крысин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Кандидатуру Станислава Крысина на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Херсонской области одобрила квалификационная комиссия Счетной палаты РФ. Об этом сообщила спикер областного парламента Татьяна Томилина.Томилина назвала это еще одним шагом на пути интеграции Херсонской области в общероссийское правовое пространство, а именно - в систему внешнего государственного аудита.И уточнила, что кандидатуру Крысина внес в Херсонскую областную думу губернатор Владимир Сальдо. В соответствии с федеральным и региональным законодательством обязательным условием назначения председателя КСП является одобрение его кандидатуры Квалификационной комиссией СПРФ. И сегодня это одобрение получено, подчеркнула Томилина."Это одновременно почетная и крайне ответственная должность. Кандидат должен обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями. В том числе высочайшим уровнем самоорганизации, умением управлять самыми сложными, кропотливыми, трудоемкими процессами, от многих из которых напрямую зависит социально-экономическое благосостояние Херсонской области", - подчеркнула спикер областного парламента.Вопрос о назначении Станислава Крысина на должность председателя КСП Херсонской области будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, резюмировала Томилина.Станислав Николаевич Крысин родился в 1968 году в Полтавской области.Окончил Воронежскую среднюю школу милиции по специальности автоматизированные системы связи и сигнализации.В 2002 году окончил Днепропетровский университет экономики и права (экономист).В 2005 году окончил Киевский университет права национальной академии наук Украины (юрист).С 1989 по 201 год служил в Кременчугском отделе внутренних дел.С 2001 по 2007 год возглавлял отдел УБОП в Полтавской областиС 2007 по 2011 год – заместитель начальника УБОП в АР Крым.С 2011 по 2012 год – начальник управления – главный бухгалтер управления финансового и материального обеспечения ГУ МВД Украины в АР Крым.С августа 2012 по март 2014 года – замначальника управления ресурсного обеспечения департамента материального обеспечения МВД Украины.С июня по сентябрь 2014 года – помощник руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.С сентября 2014 года – руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главный судебный пристав Республики Крым.С июля 2016 года по август 2017 года – глава администрации Феодосии Республики Крым.Имеет звание "Заслуженный юрист Республики Крым".
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херсонская область, новости, новые регионы россии, контрольно-счетная палата, станислав крысин
Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
Экс-глава Феодосии Станислав Крысин возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Кандидатуру Станислава Крысина на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Херсонской области одобрила квалификационная комиссия Счетной палаты РФ. Об этом сообщила спикер областного парламента Татьяна Томилина.
Томилина назвала это еще одним шагом на пути интеграции Херсонской области в общероссийское правовое пространство, а именно - в систему внешнего государственного аудита.
"Сегодня я представила Квалификационной комиссии Счетной палаты Российской Федерации кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты Херсонской области - Станислава Крысина", – написала она в Telegram-канале.
И уточнила, что кандидатуру Крысина внес в Херсонскую областную думу губернатор Владимир Сальдо. В соответствии с федеральным и региональным законодательством обязательным условием назначения председателя КСП является одобрение его кандидатуры Квалификационной комиссией СПРФ. И сегодня это одобрение получено, подчеркнула Томилина.
"Это одновременно почетная и крайне ответственная должность. Кандидат должен обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями. В том числе высочайшим уровнем самоорганизации, умением управлять самыми сложными, кропотливыми, трудоемкими процессами, от многих из которых напрямую зависит социально-экономическое благосостояние Херсонской области", - подчеркнула спикер областного парламента.
Вопрос о назначении Станислава Крысина на должность председателя КСП Херсонской области будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, резюмировала Томилина.
Станислав Николаевич Крысин родился в 1968 году в Полтавской области.
Окончил Воронежскую среднюю школу милиции по специальности автоматизированные системы связи и сигнализации.
В 2002 году окончил Днепропетровский университет экономики и права (экономист).
В 2005 году окончил Киевский университет права национальной академии наук Украины (юрист).
С 1989 по 201 год служил в Кременчугском отделе внутренних дел.
С 2001 по 2007 год возглавлял отдел УБОП в Полтавской области
С 2007 по 2011 год – заместитель начальника УБОП в АР Крым.
С 2011 по 2012 год – начальник управления – главный бухгалтер управления финансового и материального обеспечения ГУ МВД Украины в АР Крым.
С августа 2012 по март 2014 года – замначальника управления ресурсного обеспечения департамента материального обеспечения МВД Украины.
С июня по сентябрь 2014 года – помощник руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.
С сентября 2014 года – руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главный судебный пристав Республики Крым.
С июля 2016 года по август 2017 года – глава администрации Феодосии Республики Крым.
Имеет звание "Заслуженный юрист Республики Крым".