https://crimea.ria.ru/20240423/eks-glava-feodosii-vozglavit-kontrolno-schetnuyu-palatu-khersonschiny-1136771351.html

Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины

Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины

Кандидатуру Станислава Крысина на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Херсонской области одобрила квалификационная комиссия Счетной палаты РФ. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T09:59

2024-04-23T09:59

2024-04-23T09:59

херсонская область

новости

новые регионы россии

контрольно-счетная палата

станислав крысин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136771229_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_60e637ac2303372c3ec91799cdf7f9d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Кандидатуру Станислава Крысина на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Херсонской области одобрила квалификационная комиссия Счетной палаты РФ. Об этом сообщила спикер областного парламента Татьяна Томилина.Томилина назвала это еще одним шагом на пути интеграции Херсонской области в общероссийское правовое пространство, а именно - в систему внешнего государственного аудита.И уточнила, что кандидатуру Крысина внес в Херсонскую областную думу губернатор Владимир Сальдо. В соответствии с федеральным и региональным законодательством обязательным условием назначения председателя КСП является одобрение его кандидатуры Квалификационной комиссией СПРФ. И сегодня это одобрение получено, подчеркнула Томилина."Это одновременно почетная и крайне ответственная должность. Кандидат должен обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями. В том числе высочайшим уровнем самоорганизации, умением управлять самыми сложными, кропотливыми, трудоемкими процессами, от многих из которых напрямую зависит социально-экономическое благосостояние Херсонской области", - подчеркнула спикер областного парламента.Вопрос о назначении Станислава Крысина на должность председателя КСП Херсонской области будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, резюмировала Томилина.Станислав Николаевич Крысин родился в 1968 году в Полтавской области.Окончил Воронежскую среднюю школу милиции по специальности автоматизированные системы связи и сигнализации.В 2002 году окончил Днепропетровский университет экономики и права (экономист).В 2005 году окончил Киевский университет права национальной академии наук Украины (юрист).С 1989 по 201 год служил в Кременчугском отделе внутренних дел.С 2001 по 2007 год возглавлял отдел УБОП в Полтавской областиС 2007 по 2011 год – заместитель начальника УБОП в АР Крым.С 2011 по 2012 год – начальник управления – главный бухгалтер управления финансового и материального обеспечения ГУ МВД Украины в АР Крым.С августа 2012 по март 2014 года – замначальника управления ресурсного обеспечения департамента материального обеспечения МВД Украины.С июня по сентябрь 2014 года – помощник руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.С сентября 2014 года – руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главный судебный пристав Республики Крым.С июля 2016 года по август 2017 года – глава администрации Феодосии Республики Крым.Имеет звание "Заслуженный юрист Республики Крым".

https://crimea.ria.ru/20240305/naznachen-novyy-ombudsmen-khersonskoy-oblasti-1135428631.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, контрольно-счетная палата, станислав крысин