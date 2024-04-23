https://crimea.ria.ru/20240423/bolee-300-shkol-v-krymu-osnascheny-novoy-sistemoy-upravleniya-pitaniem-1136785745.html
Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием
Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием
С начала текущего года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) более чем в 170 учебных заведениях Крыма, число школ с такой РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T17:21
2024-04-23T17:21
2024-04-23T17:21
рнкб (пао)
школьное питание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) более чем в 170 учебных заведениях Крыма, число школ с такой системой увеличилось более чем в два раза и составляет 325 школ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). В свою очередь родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов.Также родители могут получать уведомления о факте прохода ребенка в школу, где есть пропускная система. Когда ребенок прикладывает карту к считывателю и проходит через турникет, родителю в мобильном приложении банка приходит push-уведомление о том, что ребенок пришел в школу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рнкб (пао), школьное питание, школа, крым, дети, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) более чем в 170 учебных заведениях Крыма, число школ с такой системой увеличилось более чем в два раза и составляет 325 школ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".
Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). В свою очередь родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов.
Также родители могут получать уведомления о факте прохода ребенка в школу, где есть пропускная система. Когда ребенок прикладывает карту к считывателю и проходит через турникет, родителю в мобильном приложении банка приходит push-уведомление о том, что ребенок пришел в школу.
"На сегодняшний день в проекте принимают участие более 130 тысяч родителей и 170 тысяч детей, которые приобретают основные навыки использования банковской карты и финансовой грамотности, необходимой каждому человеку", - цитирует пресс-служба вице-президента – директора департамента розничного бизнеса РНКБ Александра Козинкина.