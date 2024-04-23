https://crimea.ria.ru/20240423/bolee-300-shkol-v-krymu-osnascheny-novoy-sistemoy-upravleniya-pitaniem-1136785745.html

Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием

Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Более 300 школ в Крыму оснащены новой системой управления питанием

С начала текущего года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) более чем в 170 учебных заведениях Крыма, число школ с такой РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T17:21

2024-04-23T17:21

2024-04-23T17:21

рнкб (пао)

школьное питание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) более чем в 170 учебных заведениях Крыма, число школ с такой системой увеличилось более чем в два раза и составляет 325 школ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Установка систем проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). В свою очередь родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов.Также родители могут получать уведомления о факте прохода ребенка в школу, где есть пропускная система. Когда ребенок прикладывает карту к считывателю и проходит через турникет, родителю в мобильном приложении банка приходит push-уведомление о том, что ребенок пришел в школу.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), школьное питание, школа, крым, дети, новости крыма