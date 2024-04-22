https://crimea.ria.ru/20240422/v-sk-rf-dolozhat-o-rassledovanii-napadeniya-na-politseyskikh-v-karachaevske-1136763771.html
В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске
В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске
Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T22:47
2024-04-22T22:47
2024-04-22T22:50
новости
карачаево-черкесия
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
полиция
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает информационный центр СК России.Уточняется, что следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к нападению лиц.По данным следствия, 22 апреля 2024 года совершено нападение на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" с использованием огнестрельного оружия, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.Следственными органами СК России по КЧР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на полицейских в Подмосковье – один убитЗадержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
карачаево-черкесия
РИА Новости Крым
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новости, карачаево-черкесия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, полиция, убийство
В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске
В Следком РФ доложат о ходе расследования нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии
22:47 22.04.2024 (обновлено: 22:50 22.04.2024)