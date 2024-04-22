https://crimea.ria.ru/20240422/v-sk-rf-dolozhat-o-rassledovanii-napadeniya-na-politseyskikh-v-karachaevske-1136763771.html

В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске

В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске - РИА Новости Крым, 22.04.2024

В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске

Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T22:47

2024-04-22T22:47

2024-04-22T22:50

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карачаево-черкесия

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает информационный центр СК России.Уточняется, что следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к нападению лиц.По данным следствия, 22 апреля 2024 года совершено нападение на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" с использованием огнестрельного оружия, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.Следственными органами СК России по КЧР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на полицейских в Подмосковье – один убитЗадержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

карачаево-черкесия

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2024

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новости, карачаево-черкесия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, полиция, убийство