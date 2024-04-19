https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-otmechen-rost-kreditovaniya-samozanyatykh-1136700736.html

В Крыму отмечен рост кредитования самозанятых

В Крыму отмечен рост кредитования самозанятых - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Крыму отмечен рост кредитования самозанятых

В первом квартале текущего года банк РНКБ выдал около двух миллиардов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, объем выдач на 80% превысил аналогичный... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T18:24

2024-04-19T18:24

2024-04-19T18:24

рнкб (пао)

банк

кредит

деньги

самозанятость

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале текущего года банк РНКБ выдал около двух миллиардов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, объем выдач на 80% превысил аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации.В частности, за первые три месяца 2024 года банк выдал самозанятым по программам ипотечного кредитования – 1,6 миллиарда рублей (средний чек кредита – 4,3 миллиона рублей); по программам автокредитования – свыше 200 миллионов рублей (средний чек – 1,5 миллиона рублей); по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – 123 миллиона рублей (средний чек – 0,6 миллиона рублей).На сегодняшний день количество зарегистрированных самозанятых в РНКБ превышает 85 тысяч человек, из них 54% – мужчины, 46% – женщины. Средний возраст самозанятых составляет 38-40 лет. Топ-5 сфер деятельности зарегистрированных при помощи сервиса банка самозанятых – строительство, аренда, услуги в сфере красоты, транспортные услуги (перевозки), а также консультационные услуги.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, кредит, деньги, самозанятость, общество