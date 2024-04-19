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В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело
В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело
Следователи установят обстоятельства смерти одного из пациентов городской больницы им. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T13:39
2024-04-19T13:37
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происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Следователи установят обстоятельства смерти одного из пациентов городской больницы им. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Основанием стало обращение родственников умершего в территориальное подразделение СК с просьбой провести проверку.Руководитель ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в результате чего в городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова города Севастополя скончался 39-летний мужчина.Следователям поручено установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документацию, назначив соответствующие экспертизы.Ход установления обстоятельств поставлен руководством Главного следственного управления на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в СевастополеВ инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенокВ Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия, крымский следком, военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после смерти пациента в больнице Севастополя

13:39 19.04.2024
 
© Fotolia / xyБольничная палата
Больничная палата
© Fotolia / xy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Следователи установят обстоятельства смерти одного из пациентов городской больницы им. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Основанием стало обращение родственников умершего в территориальное подразделение СК с просьбой провести проверку.
"Согласно доводам родственников, при обращении мужчины в медучреждение медперсоналом долго проводилась диагностика, в результате чего врачи вовремя не выявили инсульт и не оказали пациенту соответствующую помощь", – сказано в сообщении.
Руководитель ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в результате чего в городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова города Севастополя скончался 39-летний мужчина.
Следователям поручено установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документацию, назначив соответствующие экспертизы.
Ход установления обстоятельств поставлен руководством Главного следственного управления на контроль.
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СевастопольПроисшествияКрымский СледкомВоенно-морской клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова в СевастополеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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