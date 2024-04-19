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Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T10:23
2024-04-19T10:23
2024-04-19T10:23
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
логистика
керченский пролив
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порт крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.Уточняется, что в проливе присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 метра.Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 485 651 пассажира и 284 091 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 8 254 рейса, в том числе 11 за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницуВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
керченский пролив
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, керчь, новости крыма
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Керченская паромная переправа работает в пятницу по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 апреля температура воздуха +15 градусов. Видимость 100%, ветер слабый, западный, скорость 3-4 м/с, порывами до 7 м/с. Относительная влажность воздуха 54-81%, облачность - 98%", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в проливе присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 метра.
Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 485 651 пассажира и 284 091 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 8 254 рейса, в том числе 11 за последние сутки.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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