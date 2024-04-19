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Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу

Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T10:23

2024-04-19T10:23

2024-04-19T10:23

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

логистика

керченский пролив

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порт крым

керчь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.Уточняется, что в проливе присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 метра.Всего с начала работы Керченской переправы паромы перевезли 485 651 пассажира и 284 091 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 8 254 рейса, в том числе 11 за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницуВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель

керченский пролив

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, керчь, новости крыма