https://crimea.ria.ru/20240419/grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1136650090.html
Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T00:01
2024-04-19T00:01
2024-04-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +16...+18 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17.В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +9...+11, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.В Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Ночью температура воздуха +9...+11 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240418/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-i-sevastopole-1136654076.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу пройдут кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +15…+20 градусов, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17.
В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +9...+11, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.
В Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Ночью температура воздуха +9...+11 градусов, днем +15...+17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.