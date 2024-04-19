https://crimea.ria.ru/20240419/grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1136650090.html

Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T00:01

2024-04-19T00:01

2024-04-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/37/1116383773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8308ec7c778b2048e762c27dd92808e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +16...+18 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17.В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +9...+11, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.В Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Ночью температура воздуха +9...+11 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240418/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-i-sevastopole-1136654076.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр