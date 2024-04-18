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Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов
Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов
Силовики изъяли в российских регионах более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T11:32
2024-04-18T11:32
2024-04-18T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Силовики изъяли в российских регионах более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Уточняется, что в ходе масштабной операции в марте 2024 года в 40 российских регионах изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт."В ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение", - добавили в ФСБ.В отношении 30 человек полицией возбуждены дела по статьям о мошенничестве, еще против двоих, причастных к незаконному доступу к аккаунтам Госуслуг, - по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиЗадержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
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Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами
ФСБ в 40 российских регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Через эти sim-карты незаконно активировались аккаунты в соцсетях и мессенджерах, финансовые кошельки и банковские счета. Против 30 человек заведены дела о мошенничестве. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал sim-карты в интересах украинских террористов.
2024-04-18T11:32
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, киберпреступность, кибербезопасность, антитеррор, видео
Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов
ФСБ и МВД изъяли в регионах России более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий и терактов
11:32 18.04.2024 (обновлено: 11:40 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Силовики изъяли в российских регионах более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе масштабной операции в марте 2024 года в 40 российских регионах изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.
"В ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение", - добавили в ФСБ.
В отношении 30 человек полицией возбуждены дела по статьям о мошенничестве, еще против двоих, причастных к незаконному доступу к аккаунтам Госуслуг, - по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
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