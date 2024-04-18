https://crimea.ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-silovikov-iz-za-ugrozy-teraktov-izyaty-bolee-600-sim-boksov-1136653058.html

Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов

Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов

Силовики изъяли в российских регионах более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T11:32

2024-04-18T11:32

2024-04-18T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Силовики изъяли в российских регионах более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Уточняется, что в ходе масштабной операции в марте 2024 года в 40 российских регионах изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт."В ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение", - добавили в ФСБ.В отношении 30 человек полицией возбуждены дела по статьям о мошенничестве, еще против двоих, причастных к незаконному доступу к аккаунтам Госуслуг, - по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиЗадержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами ФСБ в 40 российских регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Через эти sim-карты незаконно активировались аккаунты в соцсетях и мессенджерах, финансовые кошельки и банковские счета. Против 30 человек заведены дела о мошенничестве. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал sim-карты в интересах украинских террористов. 2024-04-18T11:32 true PT2M49S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, киберпреступность, кибербезопасность, антитеррор, видео