https://crimea.ria.ru/20240417/v-sevastopole-v-sredu-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1136594831.html

В Севастополе в среду отключат свет: список адресов

В Севастополе в среду отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Севастополе в среду отключат свет: список адресов

В нескольких районах Севастополя в среду пройдет отключение света. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T06:54

2024-04-17T06:54

2024-04-17T06:37

севастополь

севастопольэнерго

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в среду пройдет отключение света. Об этом сообщает Севастопольэнерго."Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 17 апреля с 08:00 до 17:00", – говорится в сообщении.Временно без света будут улицы: Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20, Комбрига Потапова, 37, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 84-а/1, 37-а, 43-а/б/в, 37, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в, 39-а.Также подача электроэнергии будет прекращена по следующим адресам: ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52, 56-98, 84-2, 84-г, 90, 98, 102-108, 114, 29-55, 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256, ул. Камышовое шоссе, 40-а, ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53, ул. Александра Маринеско, 5-б, Монастырское шоссе, 59/12.С 9 утра будет прекращена подача электроэнергии для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.С 09:00 до 14:00 света не будет по улицам Володарского 13, 15, 19, 10, 21-А; Суворова 22-А; Терещенко 10/43; Большая Морская 15, 19, 21, 23.С 10:00 до 17:00 электроэнергию отключат у потребителей по проспекту Победы 42.С 09:00 до 15:00 света на будет по улицам Коли Пищенко 13-А,13; Ереванская 6; Казанская 31; Багрия 29-А, 3, 7-23, 27-55, 30-А, 2-58; Брянская 1-11.В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа электричество отключат у потебителей по адресам: улица Красивая 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 42, 46, 50, 5; улица Волнистая 40, 39, 53, 57-61; СТ "Энтузиаст" 35; улица Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11-13, 21, 29, 37, 597; улица Писателя Аверченко 12-16, 20, 30, 34, 800, 17-19, 29; Камышовое шоссе 1266, 701; переулок 1-ый Хвойный 6-8; улица Петра Градова 21-А; СНТ "Победа" 1312; улица Геннадия Черкашина 29-В.В Инкермане: переулок Трубный 2-Б, 2-А, 2, 1-3; улица Карьерная 38-А, 2-36, 1920, 73/2, 9-В, 9-Б, 79-А, 3-Б, 11-Г, 3-В.В селе Фруктовое: улица Ленина 32-34, 38, 93-101; улица Пушкина 22-28, 21-25; улица Челюскинцев 138/45, 138/51, 138/43, 199; ЗАО С. Перовской 186, 244, 882, 1494, 7, 179, 381; улица Некрасова 28, 174, 214, 39, 191; СТ "Медик-88", 4-6, 110, 136-138, 196, 210, 216, 22, 17, 23, 47, 65, 75, 79, 93, 103-107, 1.На Мекензиевых горах: улица Гуряна 6, 10, 5; ДСК "Парус-4" 77-6, 1-А; проезд Вельботный 5; улица Приборостроителей 10-12, 13; улица Рябиновая 4-6, 5; улица Крейсерская 4, 8-10, 18, 24, 36, 31-А, 3, 7, 17-21, 25, 35; улица Богданова 530, 155-А/8, 155-А/3; бульвар Гардемаринов 34-50; улица Ясеневая 50-80, 47-75; улица Лагина 5; улица Родниковая 2, 8-10, 3-9, 13-19; улица Сенная 6, 10, 22-26; улица Михаила Грешилова 1-3, 7-9; улица Летчика Кирсанова 10-Б, 10-А, 4, 8, 12, кад. 323, 1, 9-23; улица Летчика Есауленко 14, 20, 24, 15-17, 21-23; улица Танкиста Водолазкина, 24; СТ "Энергетик-2" 64; улица Генерала Жидилова 596, 672, кад. 673, 743; СНТ "Горный" 120-А, 40, 11-Б, 107-Б, 45-А; улица Кроссовая 2, 8, 14-16; улица 1-я Беговая 12-А, 10-12, 15-А, 19-А, 5, 15, 575; улица 2-я Беговая 11-А, кад. 572, 11; переулок Беговой 10-12, 552-556, 586, 553, 585; проезд Беговой 18, 598, 603; СТ "Дружба" 15; Радарное шоссе 128.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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