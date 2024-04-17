Рейтинг@Mail.ru
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240417/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1136642214.html
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T18:11
2024-04-17T18:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714323_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_dcf0b0402de82517dcc21e426ea0bb19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В среду Крымский мост дважды закрывали для проезда. Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив был закрыт около часа. Второй раз движение на нем закрывали около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714323_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93be5e964bab7d6c9aa9e7658c88e6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения

Проезда по Крымскому мосту после возобновления движения ожидают 220 машин

18:11 17.04.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 145 транспортных средств, со стороны Керчи - 75 машин", - сказано в сообщении.
В среду Крымский мост дважды закрывали для проезда. Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив был закрыт около часа. Второй раз движение на нем закрывали около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
22:07Главные новости Крыма: 17 апреля
21:49Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
21:36Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
21:19В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
21:08ВСУ бьют кассетными снарядами по Донецку: ранены два человека
20:59ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
20:41Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
20:13В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
19:50В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
19:42Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
19:23Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники
19:06В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
18:53Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
18:30Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
18:11Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
17:59Мощное землетрясение произошло в Японии
17:45Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
17:35Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
17:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния