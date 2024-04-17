https://crimea.ria.ru/20240417/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1136642214.html
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T18:11
2024-04-17T18:11
2024-04-17T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В среду Крымский мост дважды закрывали для проезда. Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив был закрыт около часа. Второй раз движение на нем закрывали около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
Проезда по Крымскому мосту после возобновления движения ожидают 220 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 145 транспортных средств, со стороны Керчи - 75 машин", - сказано в сообщении.
В среду Крымский мост дважды закрывали для проезда. Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив был закрыт около часа
. Второй раз движение на нем закрывали
около 16:30. Запрет на проезд действовал
больше часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
.