https://crimea.ria.ru/20240417/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1136642214.html

Ситуация у Крымского моста после возобновления движения

Ситуация у Крымского моста после возобновления движения - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Ситуация у Крымского моста после возобновления движения

После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T18:11

2024-04-17T18:11

2024-04-17T18:11

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают 220 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В среду Крымский мост дважды закрывали для проезда. Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив был закрыт около часа. Второй раз движение на нем закрывали около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма