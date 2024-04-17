https://crimea.ria.ru/20240417/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-avtotransporta-1136641178.html
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T17:35
2024-04-17T17:35
2024-04-17T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт для транспорта. Ограничение действовало около часа. Второй раз мостовой переход закрывали в среду около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту
17:35 17.04.2024 (обновлено: 17:36 17.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт для транспорта. Ограничение действовало
около часа. Второй раз мостовой переход закрывали
в среду около 16:30. Запрет на проезд действовал больше часа.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.