https://crimea.ria.ru/20240417/krymskiy-most-perekryt-1136626160.html

Крымский мост перекрыт

Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Крымский мост перекрыт

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно закрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T16:29

2024-04-17T16:29

2024-04-17T16:31

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

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тамань

безопасность республики крым и севастополя

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно закрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт для транспорта. Ограничение действовало около часа.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и действовать по указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход - стратегический объект, его периодически перекрывают из соображений безопасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край