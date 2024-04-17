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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Крымский мост перекрыт
Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно закрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T16:29
2024-04-17T16:29
2024-04-17T16:31
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крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно закрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт для транспорта. Ограничение действовало около часа.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и действовать по указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход - стратегический объект, его периодически перекрывают из соображений безопасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно закрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Утром 17 апреля мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт для транспорта. Ограничение действовало
около часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и действовать по указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мостовой переход - стратегический объект, его периодически перекрывают из соображений безопасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.