https://crimea.ria.ru/20240417/kakie-preferentsii-poluchayut-prisyazhnye-zasedateli-v-krymu-1136644509.html
Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяется ряд гарантий, в том числе сохранение основного рабочего места и... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T21:36
2024-04-17T21:36
2024-04-17T21:36
радио "спутник в крыму"
крым
суд
общество
закон и право
минюст крыма
новости крыма
гагик торосян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяется ряд гарантий, в том числе сохранение основного рабочего места и оплата услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.Присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта. Ими могут стать люди абсолютно разных профессий, возрастов и вероисповеданий.Также для них сохраняются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством – такой сотрудник не может быть уволен по инициативе работодателя в период рассмотрения дела.По словам гостя студии, в судебных разбирательствах в Крыму может заседать от шести до восьми присяжных. Коллегия из шести заседателей собирается в районных и военных судах, в Верховном суде Крыма – восемь.По рассмотрению дела присяжными заседателями выносится обвинительный либо оправдательный вердикт. На основании этого решения суд принимает окончательное решение. При этом в дальнейшем решение может быть оспорено в апелляционном суде.Институт суда присяжных впервые был учрежден в Российской империи во время судебной реформы 1864 года и просуществовал до декрета о суде 1917 года. Его работа возобновилась уже в новейшей истории России в 1993 году.В Республике Крым, как в субъекте Российской Федерации, суд присяжных заработал в 2018 году. На сегодняшний день суду присяжных в Крыму подсудны дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые имеют повышенную общественную опасность, в том числе убийства, изнасилования и бандитизм.Читайте также на РИА Новости КрымТрое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человекаПоможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из КрымаКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, суд, общество, закон и право, минюст крыма, новости крыма, гагик торосян
Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
Присяжные заседатели в Крыму защищены от увольнения и получают половину оклада судьи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым.
На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяется ряд гарантий, в том числе сохранение основного рабочего места и оплата услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.
Присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта. Ими могут стать люди абсолютно разных профессий, возрастов и вероисповеданий.
"На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяются следующие гарантии, в частности: невмешательство в принятие решения и неприкосновенность, – сообщил Торосян. - Кроме того, за время исполнения присяжным его обязанностей предусмотрено вознаграждение в размере половины денежного оклада судьи".
Также для них сохраняются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством – такой сотрудник не может быть уволен по инициативе работодателя в период рассмотрения дела.
По словам гостя студии, в судебных разбирательствах в Крыму может заседать от шести до восьми присяжных. Коллегия из шести заседателей собирается в районных и военных судах, в Верховном суде Крыма – восемь.
По рассмотрению дела присяжными заседателями выносится обвинительный либо оправдательный вердикт. На основании этого решения суд принимает окончательное решение. При этом в дальнейшем решение может быть оспорено в апелляционном суде.
Институт суда присяжных впервые был учрежден в Российской империи во время судебной реформы 1864 года и просуществовал до декрета о суде 1917 года. Его работа возобновилась уже в новейшей истории России в 1993 году.
В Республике Крым, как в субъекте Российской Федерации, суд присяжных заработал в 2018 году. На сегодняшний день суду присяжных в Крыму подсудны дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые имеют повышенную общественную опасность, в том числе убийства, изнасилования и бандитизм.
Читайте также на РИА Новости Крым