https://crimea.ria.ru/20240417/kakie-preferentsii-poluchayut-prisyazhnye-zasedateli-v-krymu-1136644509.html

Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму

Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму

На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяется ряд гарантий, в том числе сохранение основного рабочего места и... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T21:36

2024-04-17T21:36

2024-04-17T21:36

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гагик торосян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На время рассмотрения дела и участия в заседаниях на присяжных заседателей распространяется ряд гарантий, в том числе сохранение основного рабочего места и оплата услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.Присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта. Ими могут стать люди абсолютно разных профессий, возрастов и вероисповеданий.Также для них сохраняются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством – такой сотрудник не может быть уволен по инициативе работодателя в период рассмотрения дела.По словам гостя студии, в судебных разбирательствах в Крыму может заседать от шести до восьми присяжных. Коллегия из шести заседателей собирается в районных и военных судах, в Верховном суде Крыма – восемь.По рассмотрению дела присяжными заседателями выносится обвинительный либо оправдательный вердикт. На основании этого решения суд принимает окончательное решение. При этом в дальнейшем решение может быть оспорено в апелляционном суде.Институт суда присяжных впервые был учрежден в Российской империи во время судебной реформы 1864 года и просуществовал до декрета о суде 1917 года. Его работа возобновилась уже в новейшей истории России в 1993 году.В Республике Крым, как в субъекте Российской Федерации, суд присяжных заработал в 2018 году. На сегодняшний день суду присяжных в Крыму подсудны дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые имеют повышенную общественную опасность, в том числе убийства, изнасилования и бандитизм.Читайте также на РИА Новости КрымТрое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человекаПоможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из КрымаКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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