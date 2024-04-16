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В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время
В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:17
2024-04-16T07:17
севастополь
севастопольэнерго
общество
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жкх крыма и севастополя
городская среда
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электричество
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 11.00 до 17.00 света не будет на ул. Героев Бреста, и в товариществе собственников недвижимости (ТСН) "Омега"."16 апреля подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - уточняют в Севастопольэнерго.С 09.00 до 14.00 временно отключат электричество на ул. Колобов. До 17.00 без света частично останутся проезд Токарева, ул. Угольная и ул. Шабалина.Также во вторник с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут прекращать подачу электроэнергии по адресам: СТ "Сапун-гора", ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, СТ "Икар-1".Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный".С 16 по 21 апреля с 08.30 до 17.30 отключения электроэнергии коснутся ул. Драчука и ул. Днепровская.С 16 по 22 апреля с 08.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты: ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Малярная, ул. Охотская.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
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4.7
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В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время

Жители нескольких районов Севастополя останутся без света в течение недели

07:17 16.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии будет прекращена 16 апреля для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В", - говорится в сообщении.
С 11.00 до 17.00 света не будет на ул. Героев Бреста, и в товариществе собственников недвижимости (ТСН) "Омега".
"16 апреля подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - уточняют в Севастопольэнерго.
С 09.00 до 14.00 временно отключат электричество на ул. Колобов. До 17.00 без света частично останутся проезд Токарева, ул. Угольная и ул. Шабалина.
Также во вторник с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут прекращать подачу электроэнергии по адресам: СТ "Сапун-гора", ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, СТ "Икар-1".
Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный".
С 16 по 21 апреля с 08.30 до 17.30 отключения электроэнергии коснутся ул. Драчука и ул. Днепровская.
С 16 по 22 апреля с 08.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты: ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Малярная, ул. Охотская.
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