https://crimea.ria.ru/20240416/v-sevastopole-nedelyu-ne-budet-sveta-spisok-adresov-i-vremya-1136567450.html
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время
В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:17
2024-04-16T07:17
2024-04-16T07:17
севастополь
севастопольэнерго
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электричество
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_5cc732e6842e86d997a55968f5c0b7ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 11.00 до 17.00 света не будет на ул. Героев Бреста, и в товариществе собственников недвижимости (ТСН) "Омега"."16 апреля подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - уточняют в Севастопольэнерго.С 09.00 до 14.00 временно отключат электричество на ул. Колобов. До 17.00 без света частично останутся проезд Токарева, ул. Угольная и ул. Шабалина.Также во вторник с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут прекращать подачу электроэнергии по адресам: СТ "Сапун-гора", ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, СТ "Икар-1".Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный".С 16 по 21 апреля с 08.30 до 17.30 отключения электроэнергии коснутся ул. Драчука и ул. Днепровская.С 16 по 22 апреля с 08.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты: ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Малярная, ул. Охотская.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_f2e6d85f6f901f505be05a74e2b2e855.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электричество, электроэнергия, новости крыма
В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время
Жители нескольких районов Севастополя останутся без света в течение недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя со вторника в течение недели будут временно отключать электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии будет прекращена 16 апреля для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В", - говорится в сообщении.
С 11.00 до 17.00 света не будет на ул. Героев Бреста, и в товариществе собственников недвижимости (ТСН) "Омега".
"16 апреля подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - уточняют в Севастопольэнерго.
С 09.00 до 14.00 временно отключат электричество на ул. Колобов. До 17.00 без света частично останутся проезд Токарева, ул. Угольная и ул. Шабалина.
Также во вторник с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут прекращать подачу электроэнергии по адресам: СТ "Сапун-гора", ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, СТ "Икар-1".
Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный".
С 16 по 21 апреля с 08.30 до 17.30 отключения электроэнергии коснутся ул. Драчука и ул. Днепровская.
С 16 по 22 апреля с 08.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты: ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Малярная, ул. Охотская.
Читайте также на РИА Новости Крым: