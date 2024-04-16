https://crimea.ria.ru/20240416/komandir-spetsnaza-akhmat-poluchil-vysokuyu-dolzhnost-v-minoborony-rf-1136615872.html
Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T18:27
2024-04-16T18:27
2024-04-16T18:27
рамзан кадыров
новости
россия
вооруженные силы россии
апты алаудинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, данное решение подтверждает выдающиеся способности Алаудинова, его личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович – настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами, подчеркнул он."Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца. Также хочу сообщить, что Апты Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "АХМАТ", – добавил Кадыров.Глава Чечни выразил уверенность, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует лучшие качества и полностью оправдает выказанное ему доверие. Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть полезным Отечеству лучшим образом скажутся на итогах его работы, резюмировал Кадыров.
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, новости, россия, вооруженные силы россии, апты алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" назначен в Минобороны замглавы ГУ по военно-политической работе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Указом Президента РФ дорогой БРАТ, генерал-майор командир спецназа "АХМАТ" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, – написал в своем Telegram-канале Кадыров. – С большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием!"
По словам Кадырова, данное решение подтверждает выдающиеся способности Алаудинова, его личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович – настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами, подчеркнул он.
"Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца. Также хочу сообщить, что Апты Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "АХМАТ", – добавил Кадыров.
Глава Чечни выразил уверенность, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует лучшие качества и полностью оправдает выказанное ему доверие. Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть полезным Отечеству лучшим образом скажутся на итогах его работы, резюмировал Кадыров.