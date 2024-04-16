https://crimea.ria.ru/20240416/flagmanskiy-krossover-jaecoo-j8-postupil-v-prodazhu-v-chernomor-avto-1136614196.html

Флагманский кроссовер JAECOO J8 поступил в продажу в "Черномор Авто"

Флагманский кроссовер JAECOO J8 поступил в продажу в "Черномор Авто" - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Флагманский кроссовер JAECOO J8 поступил в продажу в "Черномор Авто"

Бренд JAECOO объявляет о старте продаж флагманского кроссовера JAECOO J8, автомобиль представлен в трех комплектациях: Active (Актив), Supreme (Супрем) и... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T18:01

2024-04-16T18:01

2024-04-16T18:01

автомобиль

черномор авто

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бренд JAECOO объявляет о старте продаж флагманского кроссовера JAECOO J8, автомобиль представлен в трех комплектациях: Active (Актив), Supreme (Супрем) и Supreme V (Супрем Ви).Особенностью JAECOO J8 в максимальной комплектации Supreme V является инновационная система полного привода с управлением вектором тяги AWD Torque Vectoring (АВД Тоук Векторинг, распределение крутящего момента при использовании полного привода).Ключевое отличие продвинутой системы полного привода Torque Vectoring от той, что устанавливается на версиях Active и Supreme, заключается в том, что в корпусе заднего дифференциала установлена не одна муфта, которая передает крутящий момент на заднюю ось, а две муфты на полуосях, которые перераспределяют крутящий момент на левое и правое колесо независимо друг от друга. В корпус заднего дифференциала, также как и в угловые передачи, установлена кулачковая муфта, которая размыкает связь между задним дифференциалом и карданным валом для тех случаев, когда использование полного привода нецелесообразно. Таким образом, карданный вал отключается, что положительно влияет на расход топлива и экологичность.Продвинутая система полного привода Torque Vectoring не только позволяет проходить повороты быстрее и безопаснее, но и повышает проходимость JAECOO J8 по сравнению с автомобилями без данной опции. Например, когда оба колеса передней оси и одно заднее потеряли сцепление с поверхностью, продвинутая система полного привода направит большую часть крутящего момента на заднее колесо, которое имеет наилучшее сцепление. В обычной системе полного привода этот эффект достигается посредством подтормаживания буксующего колеса задней оси, а в системе продвинутого полного привода Torque Vectoring, благодаря двум муфтам на левой и правой полуосях, осуществляется независимое управление распределением крутящего момента на задние колеса.Управлять продвинутой системой полного привода Torque Vectoring можно посредством выбора одного из семи режимов вождения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь, Песок, Бездорожье. В зависимости от режима, меняются алгоритмы работы основных систем автомобиля.Флагманский кроссовер JAECOO J8 предлагается с производительным, но в то же время экономичным двухлитровым турбированным мотором мощностью 249 лошадиных сил, который идет в паре с роботизированной коробкой передач DCT7 (ДиСиТи7).Кроссовер максимально адаптирован под российские условия и уже в комплектации Active включает в себя исчерпывающий набор опций: эргономичные кресла водителя и переднего пассажира, оборудованные электрорегулировками, мультимедийно-развлекательный комплекс диагональю 24,6 дюйма с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay (Эпл КарПлэй) и Android Auto (Андройд Ауто), подсветка салона с гаммой из 256 различных цветов, двухзонный климат-контроль, работу которого можно настроить при помощи голосового управления.Также в оснащение Active входят большая панорамная крыша, оборудованная люком, обогревы руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя, а также абсолютно всех сидений. Это станет приятным дополнением ко множеству интеллектуальных электронных систем, которые обеспечивают водителя и пассажиров непревзойденным уровнем комфорта и безопасности. Автомобиль имеет в своем арсенале проекционный дисплей, который позволит водителю меньше отвлекаться от дороги, а различные технологичные помощники всегда подстрахуют в сложной ситуации. Среди них система мониторинга слепых зон, система помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках и многое другое.К этому техническому многообразию комплектация Supreme добавляет тонировку, оформление потолка под черный бархат, отделку сидений натуральной кожей черного или коричневого цвета, регулируемый валик сиденья водителя, передние кресла с функцией массажа, электрорегулируемую опору для ног у переднего пассажира, электропривод рулевой колонки в четырех направлениях, встроенный видеорегистратор и систему ароматизации воздуха c тремя ароматами. Кроме того, оснащение JAECOO J8 в комплектации Supreme включает дополнительные подушки безопасности и систему контроля усталости водителя.Старт стоимости на новый JAECOO J8 от 3 999 000 руб.*Подробности можно узнать по телефону: +7 978 530 30 30, а также на сайте официального дилера "Черномор Авто" jaecoo-chernomor.ru. Адрес автосалона: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, д. 33.*указана минимальная цена с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J8 комплектации Active 2.0 на дату 15.04.2024 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Информация не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ).РекламаООО "Черномор Авто"ИНН 9102008982erid: 4CQwVszH9pWxJAEmRyM

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, черномор авто, транспорт, новости крыма