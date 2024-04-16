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Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
Число новых случаев заболевания сезонными респираторными инфекциями в России продолжает снижаться. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T20:27
2024-04-16T20:27
2024-04-16T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Число новых случаев заболевания сезонными респираторными инфекциями в России продолжает снижаться. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что показатель заболеваемости за минувшую неделю снизился на 3,7%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии, добавили в ведомствеНеделей ранее Роспотребнадзор сообщал об увеличении числа заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму на 25 процентов в Республике Крым. При этом в Севастополе число ковидных больных, напротив, снизилось на 44 процента.Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией – на 13,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
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грипп, орви, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, россия, новости
Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
Роспотребнадзор: более 500 тысяч россиян заболели гриппом и ОРВИ за неделю