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Главные новости Крыма: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Главные новости Крыма: 15 апреля
Главные новости Крыма: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Главные новости Крыма: 15 апреля
Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T22:17
2024-04-15T22:17
крым
главное за день
новости крыма
общество
эмирали аблаев
сергей аксенов
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация МУПов. "Тавриду" продлят до восточных курортов Крыма. В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферахВласти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов. Перечень сфер состоит из 35 пунктов, в их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле, на телевидении и радио, в сфере недвижимости, образования, спорта, отдыха и развлечений."Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – сказано в подписанном главой РК Сергеем Аксеновым документе.Киев заочно осудил муфтия мусульман КрымаНа Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ, сообщили в СБУ. Аблаева признали виновным по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".В ответ на это Эмирали Аблаев заявил, что "это в очередной раз демонстрирует наш верный путь, от которого мы не должны отходить". Муфтий подчеркнул, что он живет на своей Родине, со своим народом, и этим все сказано.Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крыма В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.Как изменится стоимость услуг после реорганизация МУПовРеорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Такое мнение выразил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук."Такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия, – сказал Бышук и добавил. - Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов".Выставка военных корреспондентов в СевастополеВ центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.
https://crimea.ria.ru/20240415/zhutkoe-dtp-s-furoy-i-legkovushkoy-pod-alushtoy-vozbuzhdeno-delo-1136568991.html
https://crimea.ria.ru/20240415/11-geroev-sovetskogo-soyuza-kak-osetiny-uchastvovali-v-osvobozhdenii-kryma-1136569635.html
https://crimea.ria.ru/20240415/sezonnyy-kalendar-kogda-na-rynkakh-kryma-poyavyatsya-mestnye-ovoschi-i-yagody-1136564879.html
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крым, главное за день, новости крыма, общество, эмирали аблаев, сергей аксенов, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, миграционная политика, мигранты, нелегальные мигранты, муп, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, минжкх крыма, цены и тарифы
Главные новости Крыма: 15 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 15 апреля

22:17 15.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация МУПов. "Тавриду" продлят до восточных курортов Крыма. В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах

Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов. Перечень сфер состоит из 35 пунктов, в их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле, на телевидении и радио, в сфере недвижимости, образования, спорта, отдыха и развлечений.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – сказано в подписанном главой РК Сергеем Аксеновым документе.
На трассе Симферополь - Алушта - Ялта грузовик смял легковушку
Вчера, 17:57Ситуация на дорогах Крыма
Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело

Киев заочно осудил муфтия мусульман Крыма

На Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ, сообщили в СБУ. Аблаева признали виновным по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".
В ответ на это Эмирали Аблаев заявил, что "это в очередной раз демонстрирует наш верный путь, от которого мы не должны отходить". Муфтий подчеркнул, что он живет на своей Родине, со своим народом, и этим все сказано.

Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крыма

В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.
В октябре - ноябре 1943 года советские войска провели Керченско-Эльтигенскую наступательную операцию, в ходе которой пытались освободить от врага Керченский полуостров. Морской десант. Черноморский флот. - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Как изменится стоимость услуг после реорганизация МУПов

Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Такое мнение выразил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.
"Такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия, – сказал Бышук и добавил. - Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов".
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Выставка военных корреспондентов в Севастополе

В центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.
Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаОбществоЭмирали АблаевСергей АксеновСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуТрасса ТавридаРемонт и строительство дорог в КрымуМиграционная политикаМигрантыНелегальные мигрантыМУПЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаМинЖКХ КрымаЦены и тарифы
 
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00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
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23:16Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС
23:01Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
22:53Главное за день: 15 апреля
22:32Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября
22:30Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС
22:17Главные новости Крыма: 15 апреля
22:00В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ
21:51Новые автобусные маршруты запустят в Крыму к курортному сезону
21:39В Севастополе открыли две лаборатории для исследования клещей
21:12Байден выступил за прекращение огня в секторе Газа
20:59Министр энергетики Украины признал катастрофическое положение отрасли
20:45Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
20:2911 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма
20:13Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягоды
19:49Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
19:34В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"
19:24Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе
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