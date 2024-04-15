https://crimea.ria.ru/20240415/glavnye-novosti-kryma-15-aprelya-1136575118.html
Главные новости Крыма: 15 апреля
Главные новости Крыма: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Главные новости Крыма: 15 апреля
Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T22:17
2024-04-15T22:17
2024-04-15T22:17
крым
главное за день
новости крыма
общество
эмирали аблаев
сергей аксенов
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
миграционная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация МУПов. "Тавриду" продлят до восточных курортов Крыма. В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферахВласти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов. Перечень сфер состоит из 35 пунктов, в их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле, на телевидении и радио, в сфере недвижимости, образования, спорта, отдыха и развлечений."Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – сказано в подписанном главой РК Сергеем Аксеновым документе.Киев заочно осудил муфтия мусульман КрымаНа Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ, сообщили в СБУ. Аблаева признали виновным по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".В ответ на это Эмирали Аблаев заявил, что "это в очередной раз демонстрирует наш верный путь, от которого мы не должны отходить". Муфтий подчеркнул, что он живет на своей Родине, со своим народом, и этим все сказано.Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крыма В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.Как изменится стоимость услуг после реорганизация МУПовРеорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Такое мнение выразил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук."Такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия, – сказал Бышук и добавил. - Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов".Выставка военных корреспондентов в СевастополеВ центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.
https://crimea.ria.ru/20240415/zhutkoe-dtp-s-furoy-i-legkovushkoy-pod-alushtoy-vozbuzhdeno-delo-1136568991.html
https://crimea.ria.ru/20240415/11-geroev-sovetskogo-soyuza-kak-osetiny-uchastvovali-v-osvobozhdenii-kryma-1136569635.html
https://crimea.ria.ru/20240415/sezonnyy-kalendar-kogda-na-rynkakh-kryma-poyavyatsya-mestnye-ovoschi-i-yagody-1136564879.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_3326d08456c7b2d04e5d0e19adeba4ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, главное за день, новости крыма, общество, эмирали аблаев, сергей аксенов, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, миграционная политика, мигранты, нелегальные мигранты, муп, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, минжкх крыма, цены и тарифы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация МУПов. "Тавриду" продлят до восточных курортов Крыма. В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах
Власти Крыма установили запрет
на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов. Перечень сфер состоит из 35 пунктов, в их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле, на телевидении и радио, в сфере недвижимости, образования, спорта, отдыха и развлечений.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – сказано в подписанном главой РК Сергеем Аксеновым документе.
Киев заочно осудил муфтия мусульман Крыма
На Украине заочно приговорили к 12 годам заключения
председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ, сообщили в СБУ. Аблаева признали виновным по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".
В ответ на это Эмирали Аблаев заявил
, что "это в очередной раз демонстрирует наш верный путь, от которого мы не должны отходить". Муфтий подчеркнул, что он живет на своей Родине, со своим народом, и этим все сказано.
Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крыма
В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма
. Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.
Как изменится стоимость услуг после реорганизация МУПов
Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Такое мнение выразил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.
"Такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия, – сказал
Бышук и добавил. - Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов".
Выставка военных корреспондентов в Севастополе
В центре Севастополя открылась
фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.
Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.