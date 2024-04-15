https://crimea.ria.ru/20240415/glavnye-novosti-kryma-15-aprelya-1136575118.html

Главные новости Крыма: 15 апреля

Главные новости Крыма: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Главные новости Крыма: 15 апреля

Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T22:17

2024-04-15T22:17

2024-04-15T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах. Киев заочно приговорил муфтия мусульман Крыма к 12 годам заключения. В Крыму проходит реорганизация МУПов. "Тавриду" продлят до восточных курортов Крыма. В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферахВласти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов. Перечень сфер состоит из 35 пунктов, в их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле, на телевидении и радио, в сфере недвижимости, образования, спорта, отдыха и развлечений."Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – сказано в подписанном главой РК Сергеем Аксеновым документе.Киев заочно осудил муфтия мусульман КрымаНа Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ, сообщили в СБУ. Аблаева признали виновным по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".В ответ на это Эмирали Аблаев заявил, что "это в очередной раз демонстрирует наш верный путь, от которого мы не должны отходить". Муфтий подчеркнул, что он живет на своей Родине, со своим народом, и этим все сказано.Трассу "Таврида" продлят до курортов на востоке Крыма В Крыму началось строительство дороги на участке Льговское – Грушевка – Судак. Новая магистраль соединит трассу "Таврида" с курортами на востоке Крыма. Срок завершения работ 1 этапа назначен на 30 сентября 2025 года.Как изменится стоимость услуг после реорганизация МУПовРеорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Такое мнение выразил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук."Такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия, – сказал Бышук и добавил. - Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов".Выставка военных корреспондентов в СевастополеВ центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.

https://crimea.ria.ru/20240415/zhutkoe-dtp-s-furoy-i-legkovushkoy-pod-alushtoy-vozbuzhdeno-delo-1136568991.html

https://crimea.ria.ru/20240415/11-geroev-sovetskogo-soyuza-kak-osetiny-uchastvovali-v-osvobozhdenii-kryma-1136569635.html

https://crimea.ria.ru/20240415/sezonnyy-kalendar-kogda-na-rynkakh-kryma-poyavyatsya-mestnye-ovoschi-i-yagody-1136564879.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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