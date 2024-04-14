Рейтинг@Mail.ru
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240414/urnu-s-prakhom-aleksandra-shirvindta-zakhoronili-na-novodevichem-kladbische-1136544638.html
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T14:14
2024-04-14T14:15
александр ширвиндт
утраты
культура
кино
театр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/21/1111722145_0:211:2902:1843_1920x0_80_0_0_903a92d7ed193cd83105d5cb1e0a5b80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости.Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали.В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра.Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова, а также Михаила Жванецкого.На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие.Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве простились с Александром ШирвиндтомАлександр Ширвиндт – биографияПутин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
https://crimea.ria.ru/20240315/chto-shirvindt-govoril-o-prinadlezhnosti-kryma-i-o-toske-po-ukraine-1135723776.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/21/1111722145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cdeb728abb5d96ae07b4c9493b433f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ширвиндт, утраты, культура, кино, театр, новости
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

14:14 14.04.2024 (обновлено: 14:15 14.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве после полудня, церемония прошла в кругу близких, передает корреспондент РИА Новости.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали.
В театре ранее сообщили, что семья выразила желание, чтобы церемония прошла только в кругу родственников и служащих театра.
Урну с прахом захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова, а также Михаила Жванецкого.
На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Москве простились с Александром Ширвиндтом
Александр Ширвиндт – биография
Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 22:57
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
 
Александр ШирвиндтУтратыКультураКиноТеатрНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками
21:16У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
20:43Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
20:26Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
20:02Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
19:42Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
19:10Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:39Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетами
18:11Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове
17:41Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
17:17Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия
16:45Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
16:12Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
15:43Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД
15:10Перед Крымским мостом растет очередь
14:56Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
14:40Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
14:14Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
13:55Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
13:31Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
Лента новостейМолния