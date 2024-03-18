https://crimea.ria.ru/20240318/v-moskve-prostilis-s-aleksandrom-shirvindtom-1135807621.html

В Москве простились с Александром Ширвиндтом

В Москве простились с Александром Ширвиндтом - РИА Новости Крым, 18.03.2024

В Москве простились с Александром Ширвиндтом

В Москве простились с Народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T16:27

2024-03-18T16:27

2024-03-18T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Москве простились с Народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом, сообщает РИА Новости. Ширвиндт ушел из жизни 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах театра. Проводить артиста в последний путь пришли спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, телеведущий Иван Ургант, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, актер Игорь Костолевский, певец Филипп Киркоров, заслуженный артист России Максим Аверин, актер Леонид Ярмольник, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов и многие другие. Гроб с телом Ширвиндта вынесли под аплодисменты поклонников, коллег и друзей артиста. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал Ширвиндта олицетворением легкого и прекрасного. "Это любовь, это что-то, что ты не можешь объяснить словами. Спасибо, Александр Анатольевич, за все: что вы были с нами, что вы будете с нами. Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю", - сказал на церемонии прощания Иван Ургант. "Ушел из жизни легендарный человек. Мало того, что артист шикарный – это был удивительный человек, добрый, отзывчивый, с немыслимым интеллектом, с юмором таким по жизни, что его увидишь – уже смеешься. Я его ученик", - сказал народный артист РСФСР Владимир Винокур. Ранее соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером, ярким, мудрым и обаятельным человеком, поистине легендой отечественного театра и кино. Путин добавил, что артист посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Тело Ширвиндта кремируют. Урну с его прахом похоронят на столичном Новодевичьем кладбище.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Ширвиндт – биография

https://crimea.ria.ru/20240315/chto-shirvindt-govoril-o-prinadlezhnosti-kryma-i-o-toske-po-ukraine-1135723776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, александр ширвиндт, культура, новости, россия, общество, москва