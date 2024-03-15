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Александр Ширвиндт – биография - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Александр Ширвиндт – биография
Александр Ширвиндт – биография - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Александр Ширвиндт – биография
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Детство прошло в центре Москвы. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:08
2024-03-15T20:17
александр ширвиндт
память
утраты
культура
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Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Детство прошло в центре Москвы.В 1952 году поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина, учился в классе Веры Константиновны Львовой. Сыграл главные роли в дипломных спектаклях "Трудовой хлеб" А. Н. Островского и "Ночь ошибок" О. Голдсмита.Окончив училище с отличием, в 1956 году был принят в Театр имени Ленинского комсомола. Дебютировал на сцене театра в роли Белого офицера в спектакле по пьесе В. Вишневского "Первая Конная". Всего на сцене Театра имени Ленинского комсомола актер сыграл более 30 ролей. В 1968 году перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где проработал два года.С 1970 года – актер Московского театра Сатиры. В этом театре сыграл более 30 ролей и поставил немало спектаклей как режиссер. С декабря 2000 года – художественный руководитель театра Сатиры. Первая роль в этом театре – граф Альмавива в знаменитой постановке В. Н. Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше (1970).С первых дней работы в Театре сатиры Александр Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с М. А. Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе М. Дьярфаша. Неоднократно выступал в качестве автора или соавтора сценария. Всего за время работы в Театре сатиры поставил более 10 спектаклей.Особое место в творчестве Александра Ширвиндта занимает эстрада, писал эстрадные монологи. На эстраде работал с Михаилом Державиным, Андреем Мироновым. Дуэт с Державиным возник еще в Театре имени Ленинского комсомола во время подготовки "капустников".В кино дебютировал в 1956 году в роли Ухова в картине "Она вас любит". Работы на телевидении: циклы передач "Семь нас и джаз", "Терем-теремок"; "Театральные встречи".Член Союза театральных деятелей (1961), член Союза кинематографистов (1978), действительный член Российской киноакадемии, действительный член Американской Пушкинской академии искусств, член правления и сопредседатель Московского английского клуба, президент и действительный член Академии юмористических авторитетов, член Общественного совета ГУВД города Москвы.Заслуженный артист РСФСР (16.10.1974). Народный артист РСФСР (1.06.1989).
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5
4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
александр ширвиндт, память, утраты, культура
Александр Ширвиндт – биография

Александр Ширвиндт – биография

20:08 15.03.2024 (обновлено: 20:17 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Детство прошло в центре Москвы.
В 1952 году поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина, учился в классе Веры Константиновны Львовой. Сыграл главные роли в дипломных спектаклях "Трудовой хлеб" А. Н. Островского и "Ночь ошибок" О. Голдсмита.
Окончив училище с отличием, в 1956 году был принят в Театр имени Ленинского комсомола. Дебютировал на сцене театра в роли Белого офицера в спектакле по пьесе В. Вишневского "Первая Конная". Всего на сцене Театра имени Ленинского комсомола актер сыграл более 30 ролей. В 1968 году перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где проработал два года.
С 1970 года – актер Московского театра Сатиры. В этом театре сыграл более 30 ролей и поставил немало спектаклей как режиссер. С декабря 2000 года – художественный руководитель театра Сатиры. Первая роль в этом театре – граф Альмавива в знаменитой постановке В. Н. Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше (1970).
С первых дней работы в Театре сатиры Александр Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с М. А. Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе М. Дьярфаша. Неоднократно выступал в качестве автора или соавтора сценария. Всего за время работы в Театре сатиры поставил более 10 спектаклей.
Особое место в творчестве Александра Ширвиндта занимает эстрада, писал эстрадные монологи. На эстраде работал с Михаилом Державиным, Андреем Мироновым. Дуэт с Державиным возник еще в Театре имени Ленинского комсомола во время подготовки "капустников".
В кино дебютировал в 1956 году в роли Ухова в картине "Она вас любит". Работы на телевидении: циклы передач "Семь нас и джаз", "Терем-теремок"; "Театральные встречи".
Член Союза театральных деятелей (1961), член Союза кинематографистов (1978), действительный член Российской киноакадемии, действительный член Американской Пушкинской академии искусств, член правления и сопредседатель Московского английского клуба, президент и действительный член Академии юмористических авторитетов, член Общественного совета ГУВД города Москвы.
Заслуженный артист РСФСР (16.10.1974). Народный артист РСФСР (1.06.1989).
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